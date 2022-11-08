Ноябрь, 08 в 10:25

Президент США Джо Байден заявил, что демократы с очень высокой вероятностью сохранят контроль над Конгрессом, несмотря на прогнозы, что республиканцы “захватят” Палату представителей и Сенат.

Об этом пишет издание The Hill.

В своем выступлении за день до промежуточных выборов Байден показал, что сохраняет оптимизм в отношении контроля демократов над Конгрессом, одновременно повышая явку избирателей.

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— Еще одна ночь, чтобы сделать все возможное, чтобы выиграть и продолжить. Послушайте, если мы сможем удержаться, мы будем в невероятной форме. Представьте, что мы можем сделать во втором сроке, если сохраним контроль. Я знаю, что это звучит как очень высокие ожидания, но я настроен оптимистично, — сказал Байден.

В другом своем выступлении Байден снова предупредил об опасностях избрания поддерживаемых Трампом республиканцев MAGA, назвав их одними из самых темных сил в истории США.

— Мы столкнулись с одними из самых темных сил, которые мы когда-либо видели в нашей истории. Эти республиканцы — другая порода кошек, — отметил Джо Байден.

Некоторые из последних прогнозов, сделанных за последние несколько дней, предполагают, что республиканцы получат от нескольких до двух десятков мест.

По словам президента США, демократы несомненно удивят людей.