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Главы Минобороны США и Италии обсудили предоставление Украине систем ПВО

Валентина Летяк, редактор ленты
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре поздравил Гвидо Кросетто с назначением на должность министра обороны Италии.

Глава Пентагона поблагодарил нового министра за его приверженность в предоставлении помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

– Два лидера обсудили тесные двусторонние оборонные отношения между Соединенными Штатами и Италией и дальнейшее сотрудничество для поддержки Украины, включая противовоздушную оборону, – сообщает Пентагон.

Остин также приветствовал лидерство Италии и значительный вклад в операции коалиции по всему миру и поблагодарил Кросетто за размещение в Италии американских войск.

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В понедельник, 7 ноября, Украина получила от партнеров системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Источник: U.S. DepartmentofDefense

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