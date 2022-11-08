Ноябрь, 08 в 9:07

Лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти обещает обеспечить безопасность границы США, сократить госрасходы и начать тщательное расследование в отношении администрации президента Джо Байдена. Это при условии, если республиканцы победят на промежуточных выборах 8 ноября.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Что касается поддержки Украины, то в Республиканской партии клянутся не бросать страну во время войны с Россией.

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Маккарти попытался подтвердить свою поддержку Украины, но при этом заявил, что республиканцы не будут автоматически ставить штампы на всех дополнительных запросах о помощи.

— Я очень поддерживаю Украину. Я думаю, что в будущем должна быть подотчетность, чтобы убедиться, что ресурсы идут туда, где это необходимо. И что Конгресс и Сенат имеют возможность открыто обсудить это, — отметил лидер Республиканской партии.

Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл призвал Белый дом усилить помощь Украине.

Ранее сообщалось, что нет никаких признаков того, что линия военной помощи США на сумму $18 млрд сейчас под угрозой. Однако чем ближе к промежуточным выборам, то растет волнение по поводу “бесконечной помощи” Вашингтона.

Фото: US Department of Defense