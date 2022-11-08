Станет новым центром власти: члены ЕС опасаются, что вступление Украины сместит баланс сил

Ноябрь, 08 в 16:45

Ряд государств — членов Европейского Союза выражают опасения, что полноценное вступление Украины в ЕС изменит баланс сил на фронте в восточных областях.

По данным издания Welt, в Киеве представители правительства работают без выходных, чтобы отвечать критериям членства в ЕС, однако страны-члены проявляют нерешительность.

– За этим стоят не только опасения по поводу коррупции и судебной системы, но есть и стратегическая причина, – отмечают аналитики издания.

Они утверждают, что в случае вступления Украины в Европейский Союз страна станет пятым по величине членом ЕС. В сообщении говорится, что в Совете ЕС в случае принятия решения Киев получил бы 9% голосов.

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По мнению специалистов, Украина может стать новым центром власти в случае вступления в Евросоюз, сместив баланс военных сил на Донбассе.

Источник: Welt