Ноябрь, 08 в 15:44

В США стартовало голосование на выборах в Конгресс. Американцы должны полностью переизбрать Палату представителей, а также 35 из 100 членов Сената.

Сейчас большинство в Палате представителей держат демократы, в Сенате республиканцы имеют 50 мест, а демократы — 48. Еще два места у независимых политиков, которые зачастую поддерживают Демократическую партию.

По данным U.S. Elections Project, по состоянию на поздний вечер понедельника более 44,2 млн американцев проголосовали досрочно. Например, в 2018 году было подано 39,1 млн досрочных голосов.

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Голосование в день выборов началось в 6:00 по восточному времени в Коннектикуте, Индиане, Кентукки, Луизиане, Мэне, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Вирджинии и закончится в 01:00 по восточному времени на Аляске.

Участие женщин в выборах

В этом году в промежуточных выборах по всей стране баллотируются 309 женщин.

Палата представителей: 263 женщины баллотируются в Палату представителей от демократов или республиканцев — 106 из них являются действующими кандидатами, 45 баллотируются на открытые места и 112 являются претендентами на посты.

Сенат: 21 женщина баллотируется от демократов или республиканцев.

25 женщин баллотируются на пост губернатора. Победа женщины может стать исторической в некоторых штатах, таких как Арканзас, Джорджия и Айова, где женщина никогда не занимала пост губернатора.

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Кто и как может голосовать?

Голосовать может большинство американских граждан в возрасте от 18 лет. Есть исключения, например, для людей, осужденных за тяжкое преступление, хотя в некоторых штатах они имеют право голосовать.

Регистрация избирателей требуется во всех штатах, кроме Северной Дакоты. В некоторых штатах требуется регистрация примерно за месяц до дня выборов.

Большинство штатов предлагают досрочное голосование по почте. Восемь штатов США – Калифорния, Колорадо, Гавайи, Невада, Орегон, Юта, Вермонт и Вашингтон – и округ Колумбия посылают каждому избирателю бюллетень.

Голосование за аборты

В пяти штатах (Мичигане, Калифорнии, Вермонте, Монтане, Кентукки) помимо основных выборов проходят голосования относительно расширения законодательства о проведении абортов.

Прогнозы голосования на промежуточных выборах в Конгресс

По данным независимых обозревателей, Республиканская партия может получить контроль над Палатой представителей, а это серьезно повлияет на законодательную способность президента-демократа Джо Байдена.

Сейчас Демократическая партия контролирует Белый дом и обе палаты в Конгрессе. На этих выборах демократы потеряют около 20 мест. При этом популярность демократов и Байдена падает, хотя президент выполнил довольно много предвыборных обещаний.

Республиканской партии надо занять пять мест в Палате представителей и одно место в Сенате, чтобы полностью их контролировать.

По прогнозам, в Палате представителей республиканцы могут получить до 25 мест. Что они получат в Сенате будет известно после подсчета голосов в четырех штатах — Пенсильвании, Джорджии, Неваде и Аризоне.