В войну вступили водные дроны-камикадзе: что произошло с Черноморским флотом РФ в Севастополе

Ноябрь, 08 в 18:20

Водные дроны-камикадзе – это уникальные беспилотники, которые не летают, а плавают. Это впервые, когда война дронов спустилась до уровня воды. Как незаметные катера-убийцы чуть не утопили флагман российского Черноморского флота?

Загадочное оружие может переписать все, что украинцы знают о боях на море. Беспилотники-убийцы впервые применили во время войны в Украине. Вот только информация о них под грифом секретна. Что это за роботы-камикадзе и помогут ли они выиграть войну за Черное море? Смотрите в эксклюзиве Фактов недели.

Уникальные, незаметные и маневренные дроны – это необычное оружие, способное ударить по цели прямо из морской бездны. Вот только сейчас о них мало информации… Но журналистам удалось найти человека, знающего о них все.

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Руководитель компании по производству и эксплуатации беспилотников Валерий Яковенко рассказал об уникальных возможностях дронов, едва не пустивших новый флагман Черноморского флота России вслед за крейсером Москва.

— Они после этого могут стать на ремонт, который продлится значительное время. Как боевая единица, этот корабль временно прекратит существование. Стоимость восстановления будет просто астрономична и несравнима со стоимостью этого дрона. Потому что мы говорим о кораблях, стоимость которых достигает там миллиардов долларов, каждый из которых является эксклюзивным изделием, — отмечает главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

На самом деле могли пострадать три или даже четыре корабля РФ. Такой дерзкой атаки россияне точно не ожидали. В Москве считают, что это была комбинированная атака девяти воздушных дронов и семи надводных. Обвинения звучали в адрес Великобритании и Украины.

Суперзащищенную бухту Стрелковую в Севастополе атаковали с моря. Невиданная операция. Однако важнее – в ней засветились надводные дроны-камикадзе. Впервые в истории подобные аппараты были задействованы в противостоянии с военными кораблями.

– Мы перешли к новому этапу истории Военно-морских сил и не только Украины, а в принципе мира. Это первый задокументированный случай использования дронов-камикадзе для атаки кораблей в бухте. То есть в самом защищенном месте. И на значительных дальностях от, так сказать, места базирования операторов. Следует понимать, что дальность между севастопольской бухтой оккупированного Крыма и условно, например, Одессой, большая. И она находится вне прямой радиосвязи, — отмечает Олег Катков.

Но что известно об этих работах-убийцах? И имеет ли Украина подобные технологии? За месяц до атаки в Севастополе российские СМИ опубликовали фото загадочного дистанционно управляемого катера. Чей он и какую задачу выполнял – неизвестно. Однако во время атаки на Черноморский флот 29 октября на видео заметны знакомые очертания той же лодки. Первое и главное – он оборудован дорогой оптикой, которая позволяет видеть ночью.

Заметны также специальные детонаторы на носу. Характерный выступ в задней части напоминает антенну спутниковой связи и лазерный сенсор, измеритель расстояния. Это важная зацепка.

– Используется действительно спутниковая связь, которая фактически позволяет им управлять сидя не в Одессе или Очакове, а банально в Киеве, чуть ли не в каком-то коворкинге с мощным Wi-Fi. Для наведения на цель используется тепловизионная камера — это говорит о достаточно высоком технологическом уровне и стоимости этого дрона. Там действительно радиус хода составляет сотни километров. Что касается боевой части, то пока крайне сложно ее оценить, может быть, речь идет об отметке около сотни или даже значительно больше килограммов, — отмечает эксперт.

Но чьи это технологии? В Минобороны России заявили, что нашли в обнаруженных ранее дронах комплектующие канадского происхождения. Канада действительно имеет надводные дроны и использует их в научных целях для морского мониторинга.

Для военных операций такие аппараты разрабатывают всего несколько стран. Среди них Турция, несколько лет назад представившая свой вариант надводного беспилотника. Но ведь это патрульный катер, а не дрон-камикадзе.

Известно, что разрабатывают надводные дроны США и Великобритания. Однако, опять же, здесь речь не идет о беспилотниках-камикадзе.

– Страны, у которых достаточно мощные Военно-морские силы, для них разработка такого вооружения… не укладывается в концепцию, — считает Олег Катков.

Могла ли получить подобные аппараты Украина? Публично известно только о передаче шести беспилотных подводных дронов Ремус-сто. Но они используются исключительно для разминирования, а не ведения боя. Что бы там ни было морские дроны-ударники уже повлияли на расклад сил в Черном море.

Это действительно революция в военно-морском деле. Часть кораблей и подлодок РФ из Севастополя отошла в Новороссийск. И это важный фактор, утверждают специалисты.

– Условно говоря, ракеты Калибр можно запускать и из порта в Новороссийске. Но не факт, что порт в Новороссийске не будет поражен. Это пункт первый, а пункт второй – это крылатая ракета. Чем с большей дистанции ее запускают, тем легче ПВО приготовиться к ее сбитию. Все это делает действия кораблей все более рисковыми, — отмечает эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.

Однако, это далеко не все сюрпризы, ожидающие российский флот. Как заверил украинский IT-предприниматель и разработчик беспилотных технологий Валерий Яковенко, Украина способна создавать собственные надводные дроны-камикадзе.

– Когда меня спрашивают, могут ли в Украине сделать такое же оборудование? Да! Могут. Более того, Украина является частью цивилизованного мира. Такое оборудование может быть создано здесь, руками украинцев, — считает он.

Он рассказал, как работает подводный дрон, уже используемый в Украине.

– Он состоит из самого дрона, системы передачи сигнала и управления. Этот аппарат способен работать до шести часов под водой и обладает уникальными характеристиками. По сути это подводный робот. Фактически он имеет такой же функционал, как те дроны, которые мы привыкли видеть в воздухе. Это центральная консоль, центральный юнит, где есть вся электроника. Есть разнонаправленные двигатели и они позволяют им управлять в пространстве. Фактически он летает под водой. И главное, он может погружаться в воду более 100 м. И это он делает с помощью таких кабелей. Ему нужно передавать сигнал. И передача сигнала для морских дронов, подводных – это самый трудный вопрос. Для этого дрона мы используем вот такой кабель. Он имеет длину до 200 м и может транслировать все данные, – рассказывает Валерий Яковенко.

Подобные дроны в Украине успешно работает на побережье Черного моря.

– Именно здесь присоединяется большая клешня. Ее можно сюда подключить для того, чтобы управлять или как-то работать с находящимся под водой. И именно такие дроны в Украине активно используются для разминирования подводных разнообразных территорий. В будущем их можно будет использовать как боевые работы. Они будут подбираться к врагу под водой. Уловить такой объект очень сложно. Фактически это минисубмарина со взрывчаткой. Технологии уже существуют, – отметил Яковенко.

Однако Паламарчук считает, что будущее сейчас за еще более сложными технологиями, которые создаются прямо сейчас.

– Здесь другое дело, под водой вопрос управления, это уже должно быть гораздо сложнее собственно система. Будущее по более сложным конструкциям, которые используют роботизированные, будут находиться под водой и наносить удары из-под воды. Это технология, которая прямо сейчас зарождается, – утверждает Максим Паламарчук.

Следовательно, содержать большой и дорогой флот будет не нужно, особенно для небольших стран. Вместо этого будут создавать флотилию беспилотников разного назначения. Будущее, которое можно увидеть.

– Я не говорю, что исчезнут надводные корабли, но условно говоря, баланс между дронами воздушного базирования, поверхностными и подводными существенно изменится в их пользу. Боевые корабли будущего – они носители дронов. Кто будет защищаться дронами с берега, а кто доставит дроны на боевом корабле к вражескому берегу, — отметил Паламарчук.

Морские дроны – уже сейчас эффективное средство борьбы с российскими кораблями, вооруженными крылатыми ракетами типа Калибр.