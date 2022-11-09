Следует ждать и наблюдать: Столтенберг об отводе россиян из оккупированного Херсона

Ноябрь, 09 в 18:52

Сейчас важно подождать и посмотреть, что будет происходить в Херсонской области, утверждает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Так он прокомментировал сообщение о якобы отводе российских войск из Херсона в рамках визита в Великобританию 9 ноября в ответ на вопросы журналистов.

— Конечно, мы подождем и посмотрим, что именно произойдет. Нам известно, что Россию отталкивают назад – сначала на Севере вокруг Киева, затем – на Востоке вокруг Харькова. Затем мы видим, как украинцы способны отталкивать назад российские войска также на Юге вокруг Херсона, – отмечает Столтенберг.

По мнению генерального секретаря НАТО, его вдохновляют храбрые бойцы ВСУ, освобождающие временно оккупированную территорию Украины от российских захватчиков. Он считает, что важно в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы страна победила агрессию РФ.

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Столтенберг убежден, что если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, тогда это станет катастрофой для мира и сделает его более уязвимым.

По его мнению, глава Кремля будет направлять месседж другим авторитарным лидерам о том, что они могут безнаказанно добиваться своих целей, используя агрессивную военную силу.