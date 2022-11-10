Ноябрь, 09 в 23:32

Компания Укрзализныця полностью переводит в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 Киев – Варшава. Этот шаг помешает манипуляциям мошенников-спекулянтов и упростит пассажирам доступ на билеты на рейс.

По данным компании, кассиры в старом “ручном” формате эти билеты не будут реализовывать. Поэтому гражданам не нужно будет стоять в очередях и “охотиться” на билеты, а в прозрачном онлайн-канале компания сможет отслеживать и блокировать спекулянтов.

Для групповых заказов создан специальный онлайн-канал, а официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений будут обслуживаться только в специализированной кассе (количество таких бронирований дополнительно ограничивается).

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Продажа билетов онлайн будет открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы все пассажиры имели одинаковые возможности для покупки. Возврат билетов варшавского направления, приобретенных онлайн, возможен только в кассах вокзала.

Билеты на менее ажиотажные направления (например, Киев — Хелм, откуда налажена пересадка на Варшаву) можно возвращать в обычном формате, в частности, онлайн, отметили в Укрзализныце.

Количество билетов, которые можно приобрести на поезд варшавского направления онлайн в одни руки, ограничено четырьмя билетами на один заказ. Бот-аккаунты пользователей, бронирующих серии билетов одновременно, планируют автоматически блокировать.