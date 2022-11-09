США и РФ планируют возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием – Bloomberg

Ноябрь, 09 в 10:44

В ближайшие недели ожидаются переговоры США и России по возобновлению инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым Договором о стратегическом наступательном вооружении. Они были приостановлены после российского вторжения в Украину, пишет агентство Bloomberg.

Представитель Госдепа Нэд Прайс сообщил, что двусторонняя консультативная комиссия соберется в ближайшее время, но детали не уточнил.

Однако подчеркнул, что, учитывая сегодняшние реалии, не стоит ожидать прорыва. По его словам, важно убедиться, что способность двух стран вести диалог не атрофируется.

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Источники издания в Москве возможным местом проведения переговоров назвали Каир.

В последний раз комиссия, которая занимается практическими вопросами выполнения нового Договора о СНВ, собиралась в Женеве в октябре 2021 года.

Администрации Владимира Путина и Джо Байдена продлили новый Договор СНВ на пять лет в 2021 году.