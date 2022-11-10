Деньги пойдут на закупку оружия и оборудования: Норвегия выделит 1,5 млрд крон Украине

Ноябрь, 10 в 18:54

Норвегия планирует выделить Украине примерно 1,5 млрд норвежских крон (по актуальному курсу, это около $147 млн). Деньги пойдут на закупку оружия и оборудования через британский фонд, сообщает министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

– Сегодня мы объявляем, что делаем новое пожертвование для Международного фонда для Украины под руководством Великобритании примерно в 1,5 млрд норвежских крон. Это сделает нас самым большим вкладчиком в фонд, кроме самих британцев, – сказал он.

Эти деньги будут направлены на закупку вооружения и военной техники для Украины. Грамм отмечает, что многие страны, включая Норвегию, поставляли оборудование из своих складов, но теперь существует большая потребность покупать материалы непосредственно из промышленности.

Грамм отмечает, что Норвегия в дальнейшем будет предоставлять Украине оружие, боеприпасы и оборудование из собственных запасов. Кроме того, подготовка украинских солдат будет важной частью вклада Норвегии в будущее Европы и мира, утверждает Грамм.

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Ранее Норвегия также совершала пожертвования фонда, возглавляемого Великобританией. Этой весной Норвегия выделила 400 млн крон, которые были использованы для закупки норвежских дронов наблюдения, британских систем борьбы с беспилотниками и артиллерийских боеприпасов.

Источник: Aftenposten