Ноябрь, 10 в 15:38

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко провозгласил лозунг Жыве Беларусь и ответ Жыве нацистскими.

Об этом сообщает Радыё Свабода.

В постановлении министерства обороны Беларуси отмечается, что лозунг Жыве Беларусь использовался 30-й дивизией Ваффен-СС (она же 1-ая белорусская), которая состояла в основном из бывших бойцов частей Белорусской национальной обороны.

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В ноябре 2021 года историк, депутат палаты представителей Игорь Марзалюк в телеэфире заявил, что Жыве Беларусь — это копия нацистского приветствия Зиг Хайль. При этом же Марзалюк признает, что история лозунга Жыве Беларусь намного старше времен войны.

Журналисты же разобрались, что Жыве Беларусь и ответ Жыве не имеют к нацизму никакого отношения.

Считается, что автором национального боевого клича является белорусский поэт Янко Купала. Слова Жыве Беларусь происходят из написанного им в 1905-1907 годах стихотворения Это крик, что живет Беларусь.

В 1912 году эти слова встречаются в стихах Гведара Чернышевича.

Директор Белорусского института науки и искусства (Нью-Йорк) Витаут Кипель рассказал, что лозунг Жыве Беларусь использовался как политический национальный призыв уже в 1918 году. Также лозунг использовали на студенческих собраниях в 20-е годы в Праге, позже на народных собраниях в Париже, Вильнюсе.