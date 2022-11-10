Ноябрь, 10 в 19:01

Российские захватчики пытаются пополнить потери и усилить группировку оккупантов на Херсонском направлении. В частности, они ищут и задерживают в Донецкой области военных РФ, отступивших с Харьковского направления.

По данным Генерального штаба ВСУ, россиян хотят перекидывать сразу на фронт – в район ведения боевых действий.

– Как особенность, отмечается отправка групп захватчиков без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия – их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий, – отмечают в Генштабе ВСУ.

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В России готовят мобилизованных солдат в военных учебных заведениях. По актуальной информации, ожидается отправка очередной партии российских оккупантов в середине ноября из Смоленска. Они проходили подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны ВС РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

В то же время авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по врагу. Под огонь попали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиции систем противовоздушной обороны оккупантов.

Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ ударили по пункту управления, восьми районах сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двух складах боеприпасов, пяти средствах противовоздушной обороны и других военных объектах российских оккупантов.