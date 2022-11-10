Ноябрь, 10 в 18:36

Потеря Херсона станет “большим унижением” для российского диктатора Владимира Путина, а боевой дух его армии после этого резко снизится.

Такое мнение выразил в комментарии телеканалу Sky News британский генерал, бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф.

– Херсон был первым захваченным городом. Он (Путин, – Ред.) с большой помпой объявил, что там будет Херсонская губерния, и сейчас это масштабное поражение. Это значит, что россияне отступили, значит, что украинцы защитили побережье Черного моря. Это означает большое поражение российской армии, – объяснил Ширрефф.

Генерал добавил, что отступление из Херсона, вероятно, окажет “драматическое” влияние на моральное состояние путинских солдат. Он напомнил, что в армии РФ уже наблюдалось падение духа после молниеносного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области в сентябре.

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Кроме того, на настроения в армии РФ повлияла мобилизация, во время которой необученных оккупантов сразу бросили на линию огня.

– Любая форма отступления, подобная этому, резко ударит по моральному духу россиян… Так что это совсем не поможет российскому делу. Все это направлено на помощь украинцам, – подчеркнул Ширрефф.

Он добавил, что Путин сейчас пытается удержать “как можно большую часть оккупированной Украины”, а потому от Кремля раздаются заявления о возможности для переговоров.

Ширрефф отметил, что страны Запада “не должны подталкивать” президента Украины Владимира Зеленского к подобным переговорам.

Как известно, 9 ноября российское военное командование объявило об отступлении подразделений РФ из Херсона и правого берега Днепра. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть бегство оккупантов.

В то же время, продвижение украинских военных в Херсонской области продолжается. По состоянию на утро 10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный информировал, что за сутки Силы обороны продвинулись там на 7 км и освободили шесть населенных пунктов.

В течение сегодняшнего дня украинские военные зашли еще в ряд населенных пунктов Херсонской области, которые находились под российской оккупацией. Также появилась информация, что ВСУ полностью освободили Николаевскую область.