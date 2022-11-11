Ноябрь, 11 в 17:52

Украинские защитники освободили Херсон, находившийся под оккупацией войск Российской Федерации после полномасштабного вторжения. Именно поэтому 11 ноября войдет в историю войны в Украине как свидетельство чрезвычайного мужества и силы бойцов ВСУ, утверждают западные издания.

Иностранные журналисты считают, что деоккупация города принесет Москве еще одно унижение после ряда поражений на поле битвы и других неудач. Херсон является важным стратегическим городом для обеих сторон, а его потеря стала своеобразной оплеухой российскому диктатору Владимиру Путину.

Что сейчас происходит?

За последние 24 часа украинские воины добились значительных успехов на Юге, продвинувшись на нескольких направлениях. Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 10 ноября заявил о деоккупации 41 населенного пункта, а уже 11 ноября в ГУР Министерства обороны официально подтвердили информацию об освобождении города.

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Отступление из Херсона и других районов на западном берегу Днепра разрушило бы надежды России продолжить наступление на Николаев и Одессу, чтобы отрезать выход Украины к Черному морю, утверждают журналисты ABC News.

В издании отмечают, что Москва надеялась построить сухопутный коридор к непризнанному Приднестровью в Молдове, где расположена крупная российская военная база.

— Потеря Херсона превращает все южные мечты Кремля в пыль. Херсон является ключом ко всему южному региону, что позволит Украине нацелиться на ключевые пути российских войск, — считает аналитик Олег Жданов.

Что означает для Украины освобождение Херсона?

Для Украины деоккупация Херсона создает предпосылки для возвращения захваченной Россией части Запорожской области и других территорий на Юге, чтобы в конечном итоге продвинуться в Крым.

В то же время возвращение контроля Киева над Херсоном значит, что у россиян могут возникнуть проблемы с водоснабжением на полуострове.

– После деоккупации Херсона у россиян снова будут проблемы с пресной водой в Крыму, – отмечает военный эксперт Жданов.

Что подумает Китай о России?

Глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко убежден, что контроль над Херсонской областью и другими южными регионами давал возможность России выдвигать условия для переговоров с Украиной. Поэтому потеря Херсона будет иметь болезненные последствия для Путина на территории РФ и за границей.

– Кремль столкнется с новой волной жесткой критики военного командования и власти в целом, – сказал Фесенко, добавив, что деоккупация города еще больше деморализует Вооруженные силы России.

По его мнению, РФ может попытаться усилить сопротивление мобилизационными усилиями. Он также сказал, что Китай и Индия воспримут освобождение Херсона как признак слабости Кремля.

– Путин столкнется с репутационными потерями не только внутри страны, но и в глазах Китая, и это может быть особенно опасно для Кремля, – утверждает Фесенко.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что многие российские военные после месяцев оккупации не смогли покинуть Херсон и переоделись в гражданскую одежду.

В то же время в ГУР Минобороны предупредили солдат РФ, что сопротивляться бессмысленно, поэтому оккупантам советуют сдаваться в плен Украине, чтобы сохранить жизни российских военных, на которые наплевала Москва.