Ноябрь, 11 в 16:48

Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger помогут Украине защитить украинские войска и критически важную инфраструктуру от вражеских беспилотников и вертолетов.

Об этом во время брифинга в Пентагоне заявила пресс-секретарь Сабрина Сингх.

По ее словам, ЗРК Avenger — это еще одна дополнительная система ПВО, которую США вместе с партнерами и союзниками передали Украине.

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ЗРК дополнят некоторые из поставленных систем ПВО. Эти системы помогут защититься от крылатых ракет, вертолетов, беспилотников.

У них меньшая дальность действия, но с ракетами HAWK будут хорошо сочетаться на поле боя, заявила Сабрина Сингх.

В Украину едут четыре ЗРК Avenger. А когда они прибудут, в Пентагоне пока не сообщили.

— Мы стремимся обеспечить Украину тем, что ей нужно на поле боя и что ее Вооруженным силам нужно изо дня в день, — заявила Сингх.

Источник: US Department of Defense