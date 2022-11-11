Ноябрь, 11 в 11:38

На следующей неделе США проведут седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в так называемом формате Рамштайн.

Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Заседание организует министр обороны США Ллойд Остин. По словам Сингх, на этот раз оно состоится в онлайн-формате в следующую среду, то есть 16 ноября.

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– На следующей неделе секретарь проведет седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины. Эта встреча состоится виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит секретарю и министрам обороны около 50 стран обсудить усилия по обеспечению Украины средствами защиты суверенитета от дальнейшей российской агрессии, — подчеркнула Сингх.

Она уточнила, что США регулярно контактируют с Украиной по поводу потребностей на поле боя. Учитывая ситуацию на фронте, Вашингтон предоставляет то или иное оружие.

Процесс вооружения украинской армии и поддержки Украины проходит в сотрудничестве с партнерами и союзниками США.

– И на следующей неделе, в среду, министр созывает виртуальную Контактную группу по обороне Украины.., что является еще одной возможностью для почти 50 стран собраться вместе и обсудить то, что они могут сделать, чтобы подтянуть ресурсы, возможности и системы для Украины, поскольку борьба продолжается, – добавила Сабрина Сингх.

Как известно, впервые подобная встреча состоялась 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда была создана Контактная группа по обороне Украины (UDCG), действующая на регулярной основе. Вторая встреча была организована 23 мая, третья – 15 июня, четвертая – 20 июля, пятая – 8 сентября, а шестая – 12 октября.

В ходе Рамштайна-5 был закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины. Речь также шла об обучении украинских военных, предоставлении нашей стране ПВО и активизации работы оборонной индустрии, то есть о пополнении собственных резервов стран-союзников для системной поддержки Украины.

Ключевым вопросом Рамштайна-6 стало предоставление систем противовоздушной обороны на фоне активизации ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре.

Источник: Министерство обороны США