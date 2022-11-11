Ноябрь, 11 в 15:13

Европейский Союз не планирует возвращаться на уровне блока к закупкам российского газа, потребление которого уже существенно сокращено.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью Радио Свобода.

Она отметила, что подземные газохранилища Евросоюза заполнены, а российское “голубое топливо” удалось заменить благодаря альтернативным источникам снабжения.

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– Мы заменили все утраченные объемы российского газа альтернативными поставщиками. Наши надежные партнеры значительно увеличили свои предложения. Кроме того, на следующий год мы запустим общую платформу закупки газа и будем покупать газ у всех надежных партнеров. И это четкий принцип, что совместно закупать российский газ мы не будем, — подчеркнула Симсон.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать полного отказа от российского газа, еврокомиссар объяснила, что для таких решений необходимо единодушие всех государств-членов ЕС в вопросе антироссийских санкций.

Симсон также отметила, что новые ограничительные меры против РФ должны вредить российской экономике сильнее, чем европейской.

– Каждый раз, когда мы объявляем новый пакет санкций, он должен вредить российской экономике сильнее, чем нашей. И если он этого не делает, это влияет на нашу способность поддерживать Украину, — заявила она.

По словам Симсон, уже сейчас есть европейские компании, которые не покупают российский газ или нефть из-за репутационных рисков, поскольку не хотят финансировать агрессора. По мнению еврокомиссара, таким образом, шаг за шагом, Европа избавится от опасной зависимости от ископаемого топлива из РФ.

Как известно, после начала полномасштабной войны в Украине Европейский Союз сократил импорт газа из РФ с 40% до 9%.

В то же время государства-члены ЕС не смогли договориться об ограничении цены на российское “голубое топливо”.