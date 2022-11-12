Эрдоган заявил, что “Запад безгранично нападает на Россию, поэтому она сопротивляется”
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сказал, что “Запад нападает на Россию, поэтому она сопротивляется”.
Об этом он сказал во время саммита Тюркского совета в Самарканде (Узбекистан), комментируя отсутствие российского диктатора Владимира Путина на предстоящем саммите G20.
По словам Эрдогана, решение Путина не ехать на саммит в Индонезии означает, что он “совещался со своей командой и пришел к такому решению”.
— Давать оценку по этому поводу было бы неуважением к нему и его команде. Мы не живем обычным процессом. Россия – не обычное государство, это могущественное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию почти безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия сейчас сопротивляется, — сказал турецкий президент.
Телеканал TRT также ссылается на слова Эрдогана, где говорит, что в разговоре с Путиным назвал правильным решение поехать в Индонезию. На что диктатор ответил, что проведет оценку и скажет.
Он также выразил надежду на проведение переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе саммита G20.
Источник: TRT Haber