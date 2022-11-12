Эрдоган заявил, что “Запад безгранично нападает на Россию, поэтому она сопротивляется”

Ноябрь, 12 в 19:29

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сказал, что “Запад нападает на Россию, поэтому она сопротивляется”.

Об этом он сказал во время саммита Тюркского совета в Самарканде (Узбекистан), комментируя отсутствие российского диктатора Владимира Путина на предстоящем саммите G20.

По словам Эрдогана, решение Путина не ехать на саммит в Индонезии означает, что он “совещался со своей командой и пришел к такому решению”.

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— Давать оценку по этому поводу было бы неуважением к нему и его команде. Мы не живем обычным процессом. Россия – не обычное государство, это могущественное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию почти безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия сейчас сопротивляется, — сказал турецкий президент.

Телеканал TRT также ссылается на слова Эрдогана, где говорит, что в разговоре с Путиным назвал правильным решение поехать в Индонезию. На что диктатор ответил, что проведет оценку и скажет.

Он также выразил надежду на проведение переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе саммита G20.

Источник: TRT Haber