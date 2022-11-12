Среди лоббистов конференции ООН по климату – подсанкционные олигархи и компании из РФ

Ноябрь, 12 в 18:50

Российские олигархи и руководители многих компаний, находящихся под международными санкциями, есть среди лоббистов, которые сейчас посещают Конференцию ООН по изменению климата (Cop27) в Шарм-эш-Шейхе.

Как пишет британская The Guardian, в ключевых переговорах по изменению климата участвовал миллиардер и бывший алюминиевый магнат Олег Дерипаска, находящийся под санкциями Великобритании. Рядом с ним был миллиардер Андрей Мельниченко, являющийся экс-руководителем российской компании по производству минеральных удобрений группы ЕвроХим, против которого ЕС ввел индивидуальные санкции.

Находящийся под санкциями США и ЕС российский Газпром направил шестерых делегатов на важные климатические переговоры вместе с управляющим директором Сбербанка, который также под санкциями Вашингтона и Брюсселя.

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Также присутствуют представители нефтяной компании Лукойл, горнодобывающей компании Северсталь и Магнитогорского металлургического комбината, которые находятся под санкциями США.

По данным, собранным организациями Corporate Accountability, Global Witness и Corporate Europe Observatory, находящийся под санкциями ЕС нефтегазовый гигант Татнефть направил трех лоббистов на климатические переговоры.

Присутствие на Cop27 лоббистов и руководителей нефтегазовой отрасли, включая шесть представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, призвано наладить деловые отношения с Москвой. The Guardian отмечает, что это свидетельствует о том, что Россия использует важные переговоры по климату для охоты на бизнес.

Это также предполагает, что российская делегация может стремиться к продвижению несанкционированных отраслей, таких как производство некоторых металлов и удобрений, что связано с влиянием России на мировые запасы продовольствия и ростом стоимости продуктов питания, особенно на глобальном юге.

Украинский член делегации на Cop27 Алексей Рябчин сказал, что “смешно знать, что российские олигархи крадутся по коридорам и то, что они могут свободно путешествовать”.

— На мой взгляд, если эти олигархи не могут остановить кровопролитную войну, то они не должны быть на Cop27. Украинские общественные организации пытались найти этих россиян для организации протеста, но они прячутся в офисах и боятся свободно ходить по коридорам. Мы видим, что Россия на этой конференции в полной изоляции, – сказал Рябчин.

Эксперты утверждали, что Россия на Cop27 искала способы извлечь выгоду от климатического кризиса, в частности с точки зрения бурения в Арктике.

Украинские и западные чиновники обвинили Москву в использовании продовольствия как оружия после полномасштабного вторжения РФ, что повлекло за собой глобальный рост цен на продукты питания. Россия использовала рост стоимости продовольствия, чтобы оказывать давление на западные страны, поддерживающие Украину, а также как рычаг влияния на южные страны мира, включая Египет, где происходит Cop27.