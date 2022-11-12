В Беларуси выразили недовольство, что Украина укрепляет свою границу

Ноябрь, 12 в 16:44

Белорусские пограничники выразили возмущение, что “украинские военные продолжают минировать прилегающие к границе территории”.

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что ВСУ якобы не только минуют границу с Беларусью со стороны Украины, но и обвинили, что наши военные якобы “разрушают дороги” и “объекты инфраструктуры”.

Белорусское ведомство даже обнародовали какое-то видео с якобы “минированием”.

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Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, министр обороны Беларуси Виктор Хренин давал слово офицера главе Минобороны Украины Алексею Резникову, что из Беларуси не зайдут российские войска.

Но в конце февраля российские оккупационные войска зашли на территорию Киевской и Черниговской области. Кроме этого, с территории Беларуси армия РФ уже девятый месяц обстреливает украинские города.

Также нельзя исключать вероятность повторного нападения с территории Беларуси.

11 ноября стало известно, что Украина возводит на границе с Беларусью инженерные заграждения – железобетонный забор с колючей проволокой. Такая стена, в частности, появилась в Волынской области. Работы по укреплению границы проходят также в Ровенской и Житомирской областях.