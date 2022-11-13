Ноябрь, 13 в 14:26

Война в Украине с каждым днем ​​умаляет Россию. А освобождение Херсона от оккупантов стало еще одной неудачей РФ (после успешных операций ВСУ в Киевской и Харьковской областях).

После проведения фейкового референдума о так называемом присоединении к РФ Путин поклялся, что Херсон “никогда не будет сдан”. А теперь все видят, как его войска, опасаясь окружения, бросились бежать.

Теперь Путин пытается дистанцироваться от этой катастрофы. Он предоставил своему министру обороны Сергею Шойгу и командующему российскими войсками в Украине генералу Сергею Суровикину сообщить всем россиянам унизительные новости.

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Но каждый россиянин знает, кто виноват. Для таких диктаторов, как Путин, это цена абсолютной власти. Бегство армии РФ из Херсона еще больше развеяло ауру мудрого, всезнающего, царя, которую Путин культивировал в течение двух десятилетий. В России общественное положение Путина значительно ослабло.

Ранее генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что может появиться окно возможностей для переговоров.

Опасения, что война может затянуться на годы, подпитывают разговоры о переговорах. Кроме того, с каждой стороны растут человеческие жертвы.

Между тем в Пентагоне обеспокоены растущими финансовыми расходами и нехваткой оружия — эта проблема уже затрагивает европейские государства НАТО.

США предоставили Украине летальную помощь на сумму $19,3 млрд, в том числе дополнительно $400 млн на прошлой неделе. Ходят разговоры о новом пакете Конгресса США на $50 млрд к концу года. Это не понравится некоторым новоизбранным республиканцам, которые хотят сократить помощь.

В Европе также ставят под сомнение безграничную поддержку ЕС, например, поклонник Путина премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Но официальный Киев решительно заявил, что не о чем договариваться, пока идет война. И что Путину нельзя доверять. Кроме того, Россия не показывает признаков готовности к серьезным переговорам.

Восстановление территориальной целостности, соблюдение устава ООН, компенсация всего ущерба, причиненного войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это больше не повторится, такие требования ранее озвучил президент Владимир Зеленский.

Европейские страны очень озабочены экономическими проблемами, связанными с войной.

Перебои с поставками зерна в развивающиеся страны, опасения по поводу ядерной войны, ужасные последствия для окружающей среды, превращение ископаемого топлива в оружие и экономическая боль, которую испытывают люди во всем мире, — все это усиливает давление в пользу поиска скорейшего решения.

Бесконечная война не вариант. Переговоры с российским правительством, не обязательно с Путиным, рано или поздно должны состоятся. Но время еще не пришло.

Украина должна выбрать момент и начинать любые переговоры с позиции максимальной силы. Путина нельзя вознаграждать за бойню. Побольше таких побед, как в Херсоне, может открыть путь к миру, считают в The Guardian.