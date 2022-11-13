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США объявят о новом пакете помощи Украине в ближайшие недели — Салливан

Валентина Чорна, редактор ленты
Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели объявят об очередном пакете военной помощи Украине.

Об этом в воскресенье, 13 ноября, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой (пакет помощи — Ред.) в ближайшие несколько недель, примерно спустя аналогичный промежуток времени и того же объема, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев, — сказал Салливан журналистам на борту рейса, направляющегося из Вьетнама на саммит G20 на Бали.

Советник Джо Байдена подчеркнул, что США остаются привержены предоставлению помощи Украине в сфере безопасности.

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– Мы также консультируемся с конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год, – добавил он.

Напомним, что в четверг, 10 ноября, Минобороны США объявило о пакете помощи Украине на сумму $400 млн.

В него вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, в том числе ракеты для систем ПВО HAWK и комплексы ПВО Avenger.

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