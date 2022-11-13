В Брестской области Беларуси растет социальное напряжение из-за российских военных — Генштаб
В Беларуси в приграничных с Украиной районах местное население все больше недовольно прибытием российских военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Причиной недовольства является то, что оккупанты массово болеют из-за плохих условий пребывания в палаточных городках, а больницы из-за этого заполнены россиянами.
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Местным жителям врачи просто отказывают в лечении.
А в оккупированный Мелитополь Запорожской области вчера прибыли очередные мобилизованные. Оккупанты в городе скупают еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.
Фото: Главное управление разведки