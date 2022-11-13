Ноябрь, 13 в 10:03

Демократическая партия получит достаточное количество мест, чтобы сохранить контроль над Сенатом США.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

В субботу прогнозировалось, что демократы сохранят контроль над Сенатом, получив незначительный перевес.

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Последний удар по надеждам республиканцев на возвращение Палаты себе был нанесен в Неваде, где в субботу сенатор Кэтрин Кортес Масто опередила Адама Лаксальта, бывшего генерального прокурора штата.

Прогнозируемая победа Кортес Масто обеспечивает демократам 50-е место, а второй тур выборов в Джорджии еще предстоит провести 6 декабря, что может увеличить незначительное большинство демократов. Получив 97% голосов, Кортес Масто лидировала с отрывом в полпроцента.

По состоянию на сегодня в верхней палате Конгресса у демократов 50 мест, у республиканцев — 49. Всего мест 100.

В нижней палате Конгресса у республиканцев 211 мест, а демократов 204 – из общих 435.