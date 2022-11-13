Столкнулись в воздухе: во время авиашоу в США разбились два самолета
В субботу, 12 ноября, во время авиашоу Wings Over Dallas в США в воздухе столкнулись два самолета.
Инцидент в Далласе произошел около 13:20 по местному времени.
На данный момент нет никакой информации о состоянии пилотов и есть ли пострадавшие среди зрителей авиашоу. На месте авиакатастрофы работают спасательные бригады.
— Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились во время авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Далласа в Техасе около 13:20 по местному времени в субботу. Пока неизвестно, сколько людей было на обоих самолетах. Пока не установили людей, причастных к авиакатастрофаме, — говорится в заявлении Федерального авиационного управления США.
Соответствующие службы Америки приступили к расследованию по этому факту.
Источник: Dallas News