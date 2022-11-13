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Столкнулись в воздухе: во время авиашоу в США разбились два самолета

Валентина Чорна, редактор ленты
Столкнулись в воздухе: во время авиашоу в США разбились два самолета

В субботу, 12 ноября, во время авиашоу Wings Over Dallas в США в воздухе столкнулись два самолета.

Инцидент в Далласе произошел около 13:20 по местному времени.

На данный момент нет никакой информации о состоянии пилотов и есть ли пострадавшие среди зрителей авиашоу. На месте авиакатастрофы работают спасательные бригады.

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— Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились во время авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Далласа в Техасе около 13:20 по местному времени в субботу. Пока неизвестно, сколько людей было на обоих самолетах. Пока не установили людей, причастных к авиакатастрофаме, — говорится в заявлении Федерального авиационного управления США.

Соответствующие службы Америки приступили к расследованию по этому факту.

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Источник: Dallas News

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