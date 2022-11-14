Ноябрь, 14 в 17:58

Великобритания выделяет первые 5 млн фунтов стерлингов (более $5,8 млн) для Фонда энергетической поддержки Украины, из которого будет финансироваться восстановление энергетической системы нашего государства после атак РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства. Соответствующее соглашение сегодня должны были подписать министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, министр энергетики Украины Герман Галущенко и заместитель директора секретариата Энергетического сообщества Дирк Бушле.

В целом Великобритания планирует выделить 10 млн фунтов стерлингов для Фонда энергетической поддержки Украины в рамках Энергетического сообщества. Сейчас Лондон направит половину этой суммы.

Указанные средства будут направлены на ремонт критически важной энергетической инфраструктуры после атак армии РФ и на возобновление электроснабжения.

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В пресс-службе отметили, что Великобритания является крупнейшим донором Фонда энергетической поддержки Украины.

В британском правительстве напомнили, что из-за российских ракетных ударов было повреждено или разрушено более 40% энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому миллионы украинцев по всей стране живут без электричества или с постоянными отключениями света.

– Атаки России на жизненно важные объекты инфраструктуры демонстрируют, что Путин предпринимает отчаянные меры. Но даже перед лицом ракетных обстрелов и отключений электроэнергии решительность украинского народа остается непоколебимой. Правительство Украины заявило, что ему необходимо специализированное энергетическое оборудование для ремонта критической инфраструктуры, и Великобритания поставляет его по их запросу, — заявил Джеймс Клеверли.

Глава МИД Британии призвал другие страны усилить помощь Украине в этой сфере и показать российскому диктатору Владимиру Путину, что “его попытки уничтожить Украину встретят яростное сопротивление”.

В правительстве Великобритании также призвали британскую промышленность рассмотреть возможность поставки аварийного энергетического оборудования, такого как генераторы, трансформаторы и т.д.

Как уточнили в пресс-службе, недавно Лондон предоставил 7 млн фунтов стерлингов на приобретение более 850 генераторов для Украины, а также 5 млн фунтов стерлингов для обеспечения безопасности ядерного сектора.

Кроме того, Великобритания предоставила гарантию в размере $50 млн для финансирования государственной украинской компании Укрэнерго через Европейский банк реконструкции и развития. Это должно помочь Украине продолжать поставлять электроэнергию своим гражданам.

Энергетическое сообщество – это международная организация, включающая государства-члены Евросоюза и третьи страны. С марта 2022 года она координирует передачу специализированного энергетического оборудования для ремонта инфраструктуры Украины.

В начале ноября сообщалось, что 17 стран ЕС передали Украине полтысячи электрогенераторов.

В конце октября в МИД Украины информировали, что 12 стран мира поставляют необходимое оборудование для восстановления украинской энергетической системы.

Источник: Правительство Великобритании