Британия выделяет около $6 млн для восстановления энергетической системы Украины
Великобритания выделяет первые 5 млн фунтов стерлингов (более $5,8 млн) для Фонда энергетической поддержки Украины, из которого будет финансироваться восстановление энергетической системы нашего государства после атак РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства. Соответствующее соглашение сегодня должны были подписать министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, министр энергетики Украины Герман Галущенко и заместитель директора секретариата Энергетического сообщества Дирк Бушле.
В целом Великобритания планирует выделить 10 млн фунтов стерлингов для Фонда энергетической поддержки Украины в рамках Энергетического сообщества. Сейчас Лондон направит половину этой суммы.
Указанные средства будут направлены на ремонт критически важной энергетической инфраструктуры после атак армии РФ и на возобновление электроснабжения.
В пресс-службе отметили, что Великобритания является крупнейшим донором Фонда энергетической поддержки Украины.
В британском правительстве напомнили, что из-за российских ракетных ударов было повреждено или разрушено более 40% энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому миллионы украинцев по всей стране живут без электричества или с постоянными отключениями света.
– Атаки России на жизненно важные объекты инфраструктуры демонстрируют, что Путин предпринимает отчаянные меры. Но даже перед лицом ракетных обстрелов и отключений электроэнергии решительность украинского народа остается непоколебимой. Правительство Украины заявило, что ему необходимо специализированное энергетическое оборудование для ремонта критической инфраструктуры, и Великобритания поставляет его по их запросу, — заявил Джеймс Клеверли.
Глава МИД Британии призвал другие страны усилить помощь Украине в этой сфере и показать российскому диктатору Владимиру Путину, что “его попытки уничтожить Украину встретят яростное сопротивление”.
В правительстве Великобритании также призвали британскую промышленность рассмотреть возможность поставки аварийного энергетического оборудования, такого как генераторы, трансформаторы и т.д.
Как уточнили в пресс-службе, недавно Лондон предоставил 7 млн фунтов стерлингов на приобретение более 850 генераторов для Украины, а также 5 млн фунтов стерлингов для обеспечения безопасности ядерного сектора.
Кроме того, Великобритания предоставила гарантию в размере $50 млн для финансирования государственной украинской компании Укрэнерго через Европейский банк реконструкции и развития. Это должно помочь Украине продолжать поставлять электроэнергию своим гражданам.
Энергетическое сообщество – это международная организация, включающая государства-члены Евросоюза и третьи страны. С марта 2022 года она координирует передачу специализированного энергетического оборудования для ремонта инфраструктуры Украины.
В начале ноября сообщалось, что 17 стран ЕС передали Украине полтысячи электрогенераторов.
В конце октября в МИД Украины информировали, что 12 стран мира поставляют необходимое оборудование для восстановления украинской энергетической системы.
Источник: Правительство Великобритании