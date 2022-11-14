Ноябрь, 14 в 17:37

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о дополнительной военной помощи для Украины на сумму $500 млн и анонсировал новые санкции против России. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Сегодня на саммите G20 на Бали, Индонезия, премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в $500 млн, чтобы помочь ВСУ защитить свою страну от жестокого и неоправданного вторжения России, — говорится в сообщении.

Там отметили, что средства будут использованы для военного оборудования, оборудования для наблюдения и связи, топлива и медицинских материалов.

Также Канада вводит новые санкции против россиян. Они касаются 23 сотрудников российского сектора юстиции и безопасности, включая полицию и следователей, прокуроров, судей и работников пенитенциарных учреждений, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека в РФ в отношении лидеров российской оппозиции.

Сейчас смотрят

Эти новые меры являются дополнением к санкциям, введенным Канадой против более 1 400 физических и юридических лиц после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Украинскую делегацию возглавляет президент Украины, участвующий в саммите онлайн. В МИД сообщили, что на Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии, представляющий там нашу делегацию де-факто.

Источник: Premier ministre du Canada