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ЕС будет поддерживать Украину до ее победы в войне — Боррель

Валентина Чорна, редактор ленты
Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Европейский Союз продолжит поддерживать Украину до ее победы в войне, а параметры победы будет определять сама Украина.

Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о том, что США и Турция якобы подталкивают Украину к переговорам.

– Мы будем продолжать поддерживать Украину до ее победы. И эту победу следует понимать на основе параметров, определенных Украиной, – сказал Боррель.

Он отметил, что украинцы пострадали в результате вторжения РФ, поэтому они сами должны определять, что для них является победой.

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— Страна, которая разрушается — это Украина. Люди, которые замерзают, — это украинцы. Несколько миллионов людей, которые покинули Украину — это украинцы. Жертвы войны — это украинцы. Поэтому позвольте украинцам решать, – добавил он.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Украина должна решать, когда начинать переговоры с Россией и какой результат может быть приемлем.

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