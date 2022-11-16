Ноябрь, 15 в 22:21

Президент Украины Владимир Зеленский призывает к решительным действиям НАТО из-за ракетных ударов Российской Федерации на территории Польши. Об этом он заявил в вечернем видеообращении 15 ноября.

– Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше, – считает глава государства.

По мнению Зеленского, чем дольше Россия испытывает безнаказанность, тем больше будет угроза для всех, к кому могут добраться российские ракеты.

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– Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать, – убежден президент Украины.

Он заявил, что Украина всегда поддержит Польшу, а свободных людей ракетный террор не сломает. Президент убежден, что победа возможна, когда нет страха.