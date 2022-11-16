Это существенная эскалация: Зеленский призывает к действиям НАТО из-за ракетного удара РФ по Польше
Президент Украины Владимир Зеленский призывает к решительным действиям НАТО из-за ракетных ударов Российской Федерации на территории Польши. Об этом он заявил в вечернем видеообращении 15 ноября.
– Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше, – считает глава государства.
По мнению Зеленского, чем дольше Россия испытывает безнаказанность, тем больше будет угроза для всех, к кому могут добраться российские ракеты.
– Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать, – убежден президент Украины.
Он заявил, что Украина всегда поддержит Польшу, а свободных людей ракетный террор не сломает. Президент убежден, что победа возможна, когда нет страха.
– Россия противопоставляет себя миру. Россия терроризирует и нас, и всех, к кому может дотянуться. Сделаем все, чтобы ее остановить, – призвал Владимир Зеленский.