Ноябрь, 15 в 23:12

В Министерстве обороны Соединенных Штатов знают о сообщениях о падении российских ракет на территории Польши, но пока не имеют официальных подтверждений по этому поводу.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, американское ведомство изучает данные о возможном падении ракет.

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— Мы знаем о сообщениях в СМИ относительно этого. Мы не имеем пока информации, чтобы подтвердить эти сообщения, впрочем, опять же, мы относимся к этому очень серьезно и изучаем эти сообщения, — сказал Патрик Райдер.

Он добавил, что Пентагон будет информировать о дальнейшем развитии событий.

Патрик Райдер не стал комментировать никаких деталей. Он также не сообщил, поддерживают ли сейчас США контакт с Польшей.

— Мы изучаем эти сообщения (в прессе, — Ред.). Я не хочу спекулировать или прибегать к гипотезам, — отметил представитель Пентагона.

Генерал считает, что Соединенные Штаты не отказываются от своих обязательств по статье 5 Североатлантического договора.

— Что касается наших обязательств в сфере безопасности и Статьи 5, мы остаемся четкими, что будем оборонять каждый дюйм территории НАТО, — подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее американское издание Associated Press со ссылкой на разведку США сообщило, что в Соединенных Штатах подтвердили пересечение российской ракеты границ Польши, которая является членом НАТО, и гибель от российской атаки двух человек.

Перед этим, 15 ноября, Россия обрушила на энергетические объекты Украины один из самых масштабных шквалов ракет, поразив цели с востока на запад и вызвав повсеместное отключение электричества.

Соседняя Молдова также пострадала. Она сообщила о массовых отключениях электроэнергии после того, как удары вывели из строя ключевую линию электропередачи, снабжающую небольшое государство, сказал один из чиновников.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила не менее 85 ракет, “большинство из них по нашей энергетической инфраструктуре”, что отключило электричество во многих городах.

Источник: Department of Defense