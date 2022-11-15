Россия откладывала заявление об отступлении из Херсона до окончания промежуточных выборов в США – CNN

Ноябрь, 15 в 15:32

В американской разведке предполагают, что Россия специально откладывала заявление об отступлении из Херсона, чтобы избежать политической победы администрации президента США Джо Байдена на промежуточных выборах.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на источники в разведке.

— Российские чиновники обсуждали промежуточные выборы в США как фактор для сообщения об отступлении из Херсона. Ожидание результатов выборов в США было “заранее спланированным условием” ухода войск РФ из оккупированного украинского города, — говорится в статье.

Однако выборы являлись далеко не единственным фактором для отступления России.

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У страны-агрессора было немного других оперативных вариантов, и она неделями готовилась к уходу, что заставило американских чиновников задуматься, когда Кремль официально заявит об отступлении.

Хотя данные разведки не являются официальной оценкой намерений России, они служат признаком того, что РФ продолжает влиять на политический ландшафт США.

Однако источники говорят, что Россия, вероятно, неправильно рассчитала влияние такого объявления на выборы.

Россияне очень переоценили, как граждане США следят за отдельными событиями на линии фронта в Украине.

— Я сомневаюсь, что американцы действительно заметили бы это, — сказал другой источник, знакомый с западной разведкой.

На прошлой неделе Джо Байден намекнул, что США считают, что момент объявления Россией об отходе из Херсона был чем-то большим, чем простой случайностью.

– Я считаю интересным, что они ждали окончания выборов, чтобы вынести такое решение, о котором мы знали в течение некоторого времени, и это свидетельствует о том, что у них есть реальные проблемы – российские военные, – сказал Байден на пресс-конференции 9 ноября.

Разведывательные данные США еще раз доказывают, что Кремль надеется на уменьшение помощи Украине после победы республиканцев.