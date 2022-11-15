США продолжат обеспечивать Украину необходимым, включая ПВО — Белый дом об обстрелах

Ноябрь, 15 в 18:45

В Соединенных Штатах отреагировали на массированный российский ракетный обстрел Украины во вторник, 15 ноября.

Об этом говорится в заявлении советника Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он заявил, что Вашингтон решительно осуждает новые ракетные атаки РФ по Украине.

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— Мы не оставляем без внимания, что когда мировые лидеры встречаются на саммите G20 на Бали, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для жизни и средств для существования людей во всем мире, Россия снова угрожает этой жизни и разрушает критически важную инфраструктуру Украины, — сказал Салливан.

В своем заявлении Салливан сказал, что новые российские удары лишь “усилят обеспокоенность G20 по поводу дестабилизирующего влияния путинской войны”.

— Наши мысли с храбрым украинским народом, который продолжает демонстрировать стойкость и мужество в защите суверенитета и демократии.

В заявлении отмечается, что США, союзники и партнеры будут продолжать снабжать Украину всем необходимым для самообороны, включая системы ПВО.

— Мы будем с Украиной столько, сколько нужно, – говорится в заявлении.

15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По словам спикера Воздушных сил Украины, по нашей стране российские террористы выпустили около 100 ракет.

Массированным ракетным обстрелом попали в объекты критической инфраструктуры – частично обесточены Львов, Ровно, Житомир, Хмельницкий, Одесса, Харьков и другие города.