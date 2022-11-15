Ноябрь, 15 в 14:16

Быстрое повышение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) вполне может спровоцировать рецессию в США в 2023 году. Мало кто удивится, если растущие цены на природный газ сделают то же самое для Европы. Длительный карантин и спад на рынке недвижимости угрожают почти полностью остановить экономику Китая.

По данным Bloomberg Economics, все в совокупности может уничтожить около 5 трлн долларов мирового производства. Хотя в начале этого года прогнозы были более оптимистичны.

Но могут быть и положительные сюрпризы. Если рынок труда в США окажется устойчивым, действия ФРС могут быть мягче. Теплая погода может избавить Европу от рецессии. А Китай может досрочно выбраться из карантина.

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Базовая процентная ставка ФРС должна достичь 5% в начале 2023 года по сравнению с нулевым показателем в начале этого года. Самое агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики за последние десятилетия уже наносит ущерб экономике Америки и всего мира.

Bloomberg Economics прогнозирует рецессию в США во второй половине 2023 года. Более 2 млн американцев, вероятно, потеряют работу.

Пандемия коронавируса выбила из колеи рынки труда, подняв уровень безработицы.

Глава ФРС Джером Пауэлл говорит, что Федеральной резервной системе, возможно, придется поднять ставки на 6%, что приведет крупнейшую экономику мира к более длительной и более глубокой рецессии.

Риски могут проявиться и во всем мире, поскольку большинство стран разделяют с Америкой проблему инфляции, и их центральные банки идут одним и тем же путем к ее решению. Япония застряла на отрицательных ставках, а на валютных рынках иена потеряла более 15% своей долларовой стоимости.