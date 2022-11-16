Ноябрь, 16 в 0:57

Две ракеты ударили по Люблинскому воеводству на границе Польши с Украиной во время массированной атаки Российской Федерации. Предварительно, известно о двух погибших людях.

Стоит отметить, что Польша является страной-членом НАТО, а ракетные удары, которые вероятно, нанесла Россия, ставят под угрозу безопасность не только украинцев, но и поляков.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны из-за ракетной атаки.

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Впоследствии Военно-воздушные силы Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском, сообщают иностранные журналисты.

В Польше по всей стране увеличивается военная готовность, сообщили на пресс-конференции правительства.

Ракеты ударили по территории НАТО,

убив двух человек

На Мадридском саммите НАТО в 1997 году Чехию, Венгрию и Польшу пригласили начать переговоры по дальнейшему вступлению в НАТО.

12 марта 1999 года эти страны первыми среди бывших членов Варшавского пакта присоединились к организации Североатлантического договора во время первой после распада СССР “волны” его расширения. Польша считается одной из стран-основательниц НАТО.

Высокопоставленный представитель американской разведки подтвердил агентству Associated Press, что российские ракеты пересекли территорию Польши.

– Российские ракеты пересекли территорию Польши, которая является членом НАТО, убив двух человек, – цитирует издание представителя Пентагона.

Нападение РФ на НАТО?

После этого по согласованию президента Польши Анджея Дуды премьер-министр Матеуш Моравецкий распорядился созвать встречу Комитета по нацбезопасности и вопросам обороны.

Информацию, представленную на Комитете, планируют позже, если это будет возможно, максимально сообщить населению. Однако ряд стран выразили свою поддержку Польше, среди которых Украина, Латвия, Литва и Эстония.

Президент Польши Анджей Дуда пообщался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В НАТО заявили, что следят за ситуацией, а члены Североатлантического союза проводят тесные консультации.

Глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что идет проверка, можно ли начать консультации по применению статьи 4 договора Североатлантического договора.

— Стороны будут консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон, — говорится в этой статье.

Однако 5 статья НАТО говорит о том, что для Альянса центральным является принцип коллективной обороны. Это правило договора, подписанного в Вашингтоне в 1949 году, считается незыблемым и обязывает всех государств-членов НАТО защищать друг друга.

Фактически это означает, что нападение на одну из стран-членов НАТО — это удар по всем государствам организации Североатлантического договора.

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что у США пока нет доказательств того, что РФ ударила по Польше ракетами, поэтому пока рано говорить о дальнейшем ответе НАТО.

Поэтому остается под вопросом, вмешается ли НАТО в полномасштабную войну России против Украины, которая зацепила и территорию Польши.

Цель РФ – не только Украина?

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что готовы защищать каждый сантиметр территории НАТО, выразив полную солидарность с союзником Польшей.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что каждый дюйм территории организации Североатлантического договора должен быть защищен.

А в Министерстве обороны Латвии осудили преступный российский режим, выпустивший ракеты, нацеленные не только на мирное население Украины, но и на территорию НАТО в Польше.

Очередной маразм России

В Министерстве обороны РФ назвали “провокацией в целях эскалации” заявления из Польши о падении на территории НАТО российских ракет.

— Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, — говорится в сообщении.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Россия должна объяснить, что произошло, а бессмысленные атаки на инфраструктуру должны немедленно прекратиться.

– Безрассудные действия России выходят из-под контроля. Мы будем в тесном контакте с НАТО, – отметил глава Минобороны Словакии.

Несмотря на многочисленные лживые заявления РФ, факты говорят сами за себя. В частности, российский рынок рухнул на фоне новостей об ударах двух ракет по территории Польши.

В то же время Анджей Дуда провел разговор с президентом США Джо Байденом, сообщает канцелярия президента Польши. Впоследствии Дуда принял решение созвать Совет национальной безопасности завтра, 16 ноября, в 12:00.

Украина предупреждала об угрозах

– Случилось и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше, – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 15 ноября.

По его словам, удары ракетами по территории НАТО – это российский удар по коллективной безопасности. Глава государства убежден, что это очень существенная эскалация, призвав НАТО к действиям.

В Государственном департаменте США заявили, что пока “берут время”, чтобы понять, что произошло в Польше. В то же время Белый дом запросил у Конгресса дополнительные $37,7 млрд на помощь Украине.

Теперь остается только ждать, как будет продолжаться расследование, и что решат страны-члены НАТО. Если официально окажется, что это действительно были российские ракеты, тогда государства могут вмешаться в войну России против Украины.