Реально ли столкновение между НАТО и РФ: что пишут СМИ о взрыве в Польше

Падение ракет российского производства в Польше мировые СМИ называют беспрецедентной ситуацией в истории НАТО и часто вспоминают период Холодной войны.

Факты ICTV собрали обзор публикаций СМИ о ситуации со взрывом в польском Пшеводово.

Британская The Guardian пишет, что СССР и США удалось пройти всю Холодную войну без ошибок, потому что Москва и Вашингтон осознавали риск вступления в войну “случайно или из-за просчета”.

Путинская Россия — гораздо менее предполагаемое ядерное государство, чем СССР, ведь подняло уровень опасности, как отметил Джо Байден, до самого высокого со времен Карибского кризиса.

Экс-посол США в НАТО Иво Даалдер отметил, что статья 5 не может применяться одним государством-членом, добавив, что для этого “необходим консенсус НАТО”. Единственный раз, когда 5 статья была введена в действие, случился после терактов 11 сентября. В то время союзники обеспечили воздушное радиолокационное патрулирование над США и усилили морское патрулирование в Средиземном море.

Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберк утверждает, что даже если ракеты окажутся российскими, это не будет “вооруженным нападением”, предусмотренным статьей 5.

Издание добавляет, что даже при сдержанной реакции на инцидент в Польше это не означает, что риски столкновения между НАТО и Россией из-за просчетов нереальны.

Польская Gazeta Wyborcza называет инцидент в Пшеводово “беспрецедентной ситуацией в истории НАТО”.

Во время Холодной войны советские ВВС сбили десяток западных самолетов, в том числе корейский пассажирский Boeing в сентябре 1983 года, когда погибли 269 человек. Но это первый случай, когда российские ракеты упали на территорию страны НАТО и убили людей.

Газета отмечает, что доподлинно неизвестно, что именно произошло в Пшеводово. Но это произошло в день, когда РФ совершила самый большой ракетный залп по Украине с 24 февраля. Варшава же вызвала на ковер российского посла.

Rocket explosion in Przewodów.This photo shows a lot, among other things, the rocket skidding on the ground and an explosion above the ground without digging into it.The crater looks like an explosion of about 150 kg of TNT on the surface or with little ground penetration. pic.twitter.com/8Z7eCZWPeR

— Adrian Rogala (@AdrianRogala_) November 16, 2022