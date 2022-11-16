Реально ли столкновение между НАТО и РФ: что пишут СМИ о взрыве в Польше

Ноябрь, 16 в 16:33

Падение ракет российского производства в Польше мировые СМИ называют беспрецедентной ситуацией в истории НАТО и часто вспоминают период Холодной войны.

Факты ICTV собрали обзор публикаций СМИ о ситуации со взрывом в польском Пшеводово.

Британская The Guardian пишет, что СССР и США удалось пройти всю Холодную войну без ошибок, потому что Москва и Вашингтон осознавали риск вступления в войну “случайно или из-за просчета”.

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Путинская Россия — гораздо менее предполагаемое ядерное государство, чем СССР, ведь подняло уровень опасности, как отметил Джо Байден, до самого высокого со времен Карибского кризиса.

– Вмешательство Путина в Сирию привело к тому, что военный самолет РФ был сбит турецким истребителем над турецко-сирийской границей в ноябре 2015 года, но этот инцидент удалось локализовать. Подобным образом, ракетный инцидент во вторник вряд ли приведет к прямой конфронтации между НАТО и Россией, — пишет газета.

Экс-посол США в НАТО Иво Даалдер отметил, что статья 5 не может применяться одним государством-членом, добавив, что для этого “необходим консенсус НАТО”. Единственный раз, когда 5 статья была введена в действие, случился после терактов 11 сентября. В то время союзники обеспечили воздушное радиолокационное патрулирование над США и усилили морское патрулирование в Средиземном море.

Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберк утверждает, что даже если ракеты окажутся российскими, это не будет “вооруженным нападением”, предусмотренным статьей 5.

— Намеренное вооруженное нападение — это реальная вещь. Две крылатые или баллистические ракеты, осечки, — такими не являются, — сказал Альберк.

Издание добавляет, что даже при сдержанной реакции на инцидент в Польше это не означает, что риски столкновения между НАТО и Россией из-за просчетов нереальны.

Польская Gazeta Wyborcza называет инцидент в Пшеводово “беспрецедентной ситуацией в истории НАТО”.

Во время Холодной войны советские ВВС сбили десяток западных самолетов, в том числе корейский пассажирский Boeing в сентябре 1983 года, когда погибли 269 человек. Но это первый случай, когда российские ракеты упали на территорию страны НАТО и убили людей.

Газета отмечает, что доподлинно неизвестно, что именно произошло в Пшеводово. Но это произошло в день, когда РФ совершила самый большой ракетный залп по Украине с 24 февраля. Варшава же вызвала на ковер российского посла.

Rocket explosion in Przewodów.This photo shows a lot, among other things, the rocket skidding on the ground and an explosion above the ground without digging into it.The crater looks like an explosion of about 150 kg of TNT on the surface or with little ground penetration. pic.twitter.com/8Z7eCZWPeR — Adrian Rogala (@AdrianRogala_) November 16, 2022

Ракеты могли отклониться от запрограммированного маршрута или могли быть повреждены украинской ПВО. Ответы на эти вопросы появятся после анализа обломков, записей радаров и самолетов-разведчиков НАТО.

— Если окажется, что ракеты выпущены из украинской противоракетной системы С-300, то это не значит, что Россия не несет ответственности за эту трагедию. Украинцы выпустили ракеты, защищаясь от российского авиаудара.

Но отмечается, что Россия, нанося с такой интенсивностью удары по целям, расположенным вблизи границы с Польшей, должна была предполагать, что атака может затронуть и территорию НАТО.

Издание пишет, что в любом случае ракеты попали на территорию НАТО, и Североатлантический блок должен отреагировать. Хотя бы для того, чтобы в Москве никто не подумал о допустимости ракетных ударов на польско-украинской границе, в Румынии или странах Балтии.

Статья 4 активировалась семь раз, из которых Польша просила о ней дважды: в 2014 году, когда РФ впервые вторглась в Украину, и в начале полномасштабного вторжения — в феврале 2022 года. Трагедия в Пшеводове свидетельствует о том, что угроза Польше не уменьшилась.

— Учитывая ракетный взрыв на территории Польши, НАТО должна срочно развернуть системы противоракетной обороны на восточном фланге. Таким образом НАТО показала бы, что будет защищать свою территорию.

Также следует вернуться к идее установления бесполетной зоны над Западной Украиной. Если бы такой сценарий был реализован, это означало бы, что противоракетные батареи НАТО уничтожали бы российские ракеты, если они появятся у границ Польши или Румынии. Союз обеспечивал бы безопасность не только жителям стран своего восточного фланга, но и Львову и Одессе. Тогда НАТО ясно продемонстрирует Кремлю, что это ему не сойдет с рук.

Американская газета The New York Times пишет, что взрыв в Польше произошел в день, когда российские ракеты обрушились на Украину, в частности на Львов, недалеко от границы и примерно в 80 км от польского села, где произошел взрыв.

Это было одно из самых масштабных ракетных нападений России на Украину с февраля.

С начала войны западные союзники Украины, включая США, стремились избегать прямого столкновения между НАТО и Россией, несмотря на то, что они продолжают поставлять оружие в Киев.

Если ракетные обстрелы во вторник были задуманы как сообщения украинцам из-за поражения РФ в Херсоне, NYT отмечает, что они также, вероятно, были предназначены для более широкой аудитории — мировых лидеров, что собрались на Бали на саммит G20.