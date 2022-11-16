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Факты / Світ / Мировые новости

Реально ли столкновение между НАТО и РФ: что пишут СМИ о взрыве в Польше

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Вибух у Пшеводово Польща
Фото: Getty Images

Падение ракет российского производства в Польше мировые СМИ называют беспрецедентной ситуацией в истории НАТО и часто вспоминают период Холодной войны.

Факты ICTV собрали обзор публикаций СМИ о ситуации со взрывом в польском Пшеводово.

Британская The Guardian пишет, что СССР и США удалось пройти всю Холодную войну без ошибок, потому что Москва и Вашингтон осознавали риск вступления в войну “случайно или из-за просчета”.

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Путинская Россия — гораздо менее предполагаемое ядерное государство, чем СССР, ведь подняло уровень опасности, как отметил Джо Байден, до самого высокого со времен Карибского кризиса.

– Вмешательство Путина в Сирию привело к тому, что военный самолет РФ был сбит турецким истребителем над турецко-сирийской границей в ноябре 2015 года, но этот инцидент удалось локализовать. Подобным образом, ракетный инцидент во вторник вряд ли приведет к прямой конфронтации между НАТО и Россией, — пишет газета.

Экс-посол США в НАТО Иво Даалдер отметил, что статья 5 не может применяться одним государством-членом, добавив, что для этого “необходим консенсус НАТО”. Единственный раз, когда 5 статья была введена в действие, случился после терактов 11 сентября. В то время союзники обеспечили воздушное радиолокационное патрулирование над США и усилили морское патрулирование в Средиземном море.

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Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберк утверждает, что даже если ракеты окажутся российскими, это не будет “вооруженным нападением”, предусмотренным статьей 5.

— Намеренное вооруженное нападение — это реальная вещь. Две крылатые или баллистические ракеты, осечки, — такими не являются, — сказал Альберк.

Издание добавляет, что даже при сдержанной реакции на инцидент в Польше это не означает, что риски столкновения между НАТО и Россией из-за просчетов нереальны.

Польская Gazeta Wyborcza называет инцидент в Пшеводово “беспрецедентной ситуацией в истории НАТО”.

Во время Холодной войны советские ВВС сбили десяток западных самолетов, в том числе корейский пассажирский Boeing в сентябре 1983 года, когда погибли 269 человек. Но это первый случай, когда российские ракеты упали на территорию страны НАТО и убили людей.

Газета отмечает, что доподлинно неизвестно, что именно произошло в Пшеводово. Но это произошло в день, когда РФ совершила самый большой ракетный залп по Украине с 24 февраля. Варшава же вызвала на ковер российского посла.

Ракеты могли отклониться от запрограммированного маршрута или могли быть повреждены украинской ПВО. Ответы на эти вопросы появятся после анализа обломков, записей радаров и самолетов-разведчиков НАТО.

— Если окажется, что ракеты выпущены из украинской противоракетной системы С-300, то это не значит, что Россия не несет ответственности за эту трагедию. Украинцы выпустили ракеты, защищаясь от российского авиаудара.

Но отмечается, что Россия, нанося с такой интенсивностью удары по целям, расположенным вблизи границы с Польшей, должна была предполагать, что атака может затронуть и территорию НАТО.

Издание пишет, что в любом случае ракеты попали на территорию НАТО, и Североатлантический блок должен отреагировать. Хотя бы для того, чтобы в Москве никто не подумал о допустимости ракетных ударов на польско-украинской границе, в Румынии или странах Балтии.

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Статья 4 активировалась семь раз, из которых Польша просила о ней дважды: в 2014 году, когда РФ впервые вторглась в Украину, и в начале полномасштабного вторжения — в феврале 2022 года. Трагедия в Пшеводове свидетельствует о том, что угроза Польше не уменьшилась.

— Учитывая ракетный взрыв на территории Польши, НАТО должна срочно развернуть системы противоракетной обороны на восточном фланге. Таким образом НАТО показала бы, что будет защищать свою территорию.

Также следует вернуться к идее установления бесполетной зоны над Западной Украиной. Если бы такой сценарий был реализован, это означало бы, что противоракетные батареи НАТО уничтожали бы российские ракеты, если они появятся у границ Польши или Румынии. Союз обеспечивал бы безопасность не только жителям стран своего восточного фланга, но и Львову и Одессе. Тогда НАТО ясно продемонстрирует Кремлю, что это ему не сойдет с рук.

Американская газета The New York Times пишет, что взрыв в Польше произошел в день, когда российские ракеты обрушились на Украину, в частности на Львов, недалеко от границы и примерно в 80 км от польского села, где произошел взрыв.

Это было одно из самых масштабных ракетных нападений России на Украину с февраля.

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С начала войны западные союзники Украины, включая США, стремились избегать прямого столкновения между НАТО и Россией, несмотря на то, что они продолжают поставлять оружие в Киев.

Если ракетные обстрелы во вторник были задуманы как сообщения украинцам из-за поражения РФ в Херсоне, NYT отмечает, что они также, вероятно, были предназначены для более широкой аудитории — мировых лидеров, что собрались на Бали на саммит G20.

Источники: Gazeta Wyborcza, NYT, The Guardian
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