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НАТО поможет Украине создать многоуровневую систему ПВО — Столтенберг

Валентина Чорна, редактор ленты
НАТО поможет Украине создать многоуровневую систему ПВО — Столтенберг

НАТО поможет Украине создать многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

— Мы мобилизуем дополнительную поддержку в разных системах защиты. НАТО предоставляет системы борьбы с дронами. Нужны различные системы, чтобы обеспечить защиту от крылатых ракет, баллистических ракет и дронов. Мы должны создать многоуровневую систему противовоздушной обороны в Украине, и именно в этом сейчас союзники оказывают помощь разными путями, — сказал он.

Генсек напомнил, что сегодня, 16 ноября, состоится встреча Контактной группы по Украине, в ходе которой союзники НАТО и страны-партнеры продолжат координацию усилий по оказанию военной помощи нашему государству.

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В последнее время эти усилия были сосредоточены на системах ПВО, особенно после того, как РФ начала атаки против украинских городов и гражданской инфраструктуры.

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Фото: Алексей Резников

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