НАТО поможет Украине создать многоуровневую систему ПВО — Столтенберг
НАТО поможет Украине создать многоуровневую систему противовоздушной обороны.
Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.
— Мы мобилизуем дополнительную поддержку в разных системах защиты. НАТО предоставляет системы борьбы с дронами. Нужны различные системы, чтобы обеспечить защиту от крылатых ракет, баллистических ракет и дронов. Мы должны создать многоуровневую систему противовоздушной обороны в Украине, и именно в этом сейчас союзники оказывают помощь разными путями, — сказал он.
Генсек напомнил, что сегодня, 16 ноября, состоится встреча Контактной группы по Украине, в ходе которой союзники НАТО и страны-партнеры продолжат координацию усилий по оказанию военной помощи нашему государству.
В последнее время эти усилия были сосредоточены на системах ПВО, особенно после того, как РФ начала атаки против украинских городов и гражданской инфраструктуры.
Фото: Алексей Резников