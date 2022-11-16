Ноябрь, 16 в 13:09

В среду, 16 ноября, представители стран-членов НАТО, скорее всего, обсудят просьбу усилить противовоздушную оборону на восточном фланге Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

— Конечно, на повестке дня, скорее всего, будет просьба об усилении воздушного пространства пограничных стран, — сказал он.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна запросит дополнительные системы ПВО у партнеров НАТО.

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— Я не исключаю, что дальнейшие стратегические системы ПВО будут отправлены в восточную Словакию, — сказал он, добавив, что никаких конкретных договоренностей пока достигнуто не было.

Словакия, граничащая с Украиной, имеет три батареи системы ПВО Patriot, которые эксплуатируются союзными войсками.

Отметим, что Польша инициировала созыв Совета НАТО на основании 4 статьи основного договора после падения двух ракет на ее территории.