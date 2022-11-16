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Президент Польши Анджей Дуда заявил об усилении вооруженных сил после падения российской ракеты в Люблинском воеводстве.

– НАТО в состоянии боевой готовности. Мы усилили готовность польских вооруженных сил, включая силы ПВО. Наши самолеты будут поддерживаться самолетами союзников. Мы действуем спокойно и взвешенно, – заявил он на брифинге.

#NaŻywo | Oświadczenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy https://t.co/uF00g68lEN — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 15, 2022 Сейчас смотрят

Дуда также добавил, что “нет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету”. Продолжаются следственные действия. Вероятно, это была ракета российского производства.

– Я проинформировал о ситуации всех руководителей. На месте взрыва ведутся следственные действия. Американские эксперты помогут нам в расследовании места этого события, – добавил он.

По мнению Дуды, “это единичный инцидент” и нет никаких признаков того, что такое будет и дальше.

Он также добавил, что, вероятно, завтра посол Польши при НАТО потребует использовать Статью 4.