Ноябрь, 16 в 9:33

Ракета, которая 15 ноября упала на территорию Польши могла быть российской Х-101. Об этом заявляют зарубежные СМИ, ссылаясь на внешний вид обломков и мнение военных экспертов.

Информацию об этом опубликовал корреспондент польского издания Polsat News Матеуш Ляховский.

То, что обломки могли быть частью российской ракеты Х-101 считают два военных эксперта — один из них не из Украины или Польши, а второй имеет отношение к украинскому Минобороны. Свои предположения они озвучили на фоне доступных в сети фото с места падения обломков.

Сейчас смотрят

Photo 1: Wreckage in Poland;

Photo 2: October 31, Kyiv region, wreckage of Kh-101 pic.twitter.com/1u17Ymo2UY — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 15, 2022

Матеуш напомнил, что ракеты Х-101 часто используются Россией для обстрелов украинских городов, и массовый ракетный удар 15 ноября не стал исключением.

— Сейчас на месте происшествия работает экспертная группа польских военных. Они, безусловно, определят, какой именно тип ракеты это был и какая страна запустила ее, — отметил Ляховский.

Новость о том, что в Польше упала российская ракета активно обсуждается во всем мире. В результате инцидента погибли двое людей, и власти соседней страны уже отреагировали на происшествие.

Так, глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ с требованием “немедленно дать подробные объяснения”.

После этого РФ начала распространять фейки, в попытках выйти сухой из воды. Пропагандисты заявляли, что в Польше упала украинская ракета ПВО, но Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить в ложь Кремля.