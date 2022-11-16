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Что такое НАТО и как помогает Украине

Владислав Бомбела, Журналист
США-ЄС-НАТО
Фото: Depositphotos

Организация Североатлантического договора, или НАТО давно стала гарантом безопасности в Североатлантическом регионе и продолжает им оставаться.

За более чем 70 лет существования Альянс не только значительно расширился, но и помогает другим странам-партнерам заботиться о своей безопасности и проводить совместные учения. Вот что нужно знать о НАТО.

Что такое НАТО?

НАТО (Организация Североатлантического договора) – это международная организация, военно-политический союз, созданный для обеспечения коллективной обороны стран Западной Европы и Северной Америки, сохранения мира и безопасности в Североатлантическом регионе.

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В основе Альянса лежит Североатлантический договор, подписанный в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

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НАТО стремится к мирному разрешению споров, а также придерживается ценностей верховенства права, демократии и индивидуальной свободы.

Какие страны входят в НАТО?

На момент основания Альянса в него входили 12 стран. За более чем 70 лет число государств — членов НАТО увеличилось до 30.

Країни-члени НАТО

По состоянию на 2022 год в Альянс входят:

  • Албания;
  • Бельгия;
  • Великобритания;
  • Греция;
  • Дания;
  • Исландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Канада;
  • Люксембург;
  • Нидерланды;
  • Германия;
  • Норвегия;
  • Северная Македония;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Турция;
  • Венгрия;
  • Франция;
  • Чехия;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Эстония;
  • Румыния;
  • Болгария;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Хорватия;
  • Черногория.

Кто может стать членом НАТО?

Альянс придерживается политики так называемых “открытых дверей”. То есть любая страна может присоединиться к НАТО, если достигнет ее стандартов (политических, военных и экономических).

Кроме того, она должна разделять принципы Североатлантического договора.

С апреля 1999 года еще одной предпосылкой для вступления в НАТО является утверждение Программы действий по членству (ПДЧ). В ней прописаны меры по подготовке государства к членству в Альянсе.

Каждая отдельная страна может наполнять ПДЧ содержанием, которое сочтет важным для реализации в нынешних обстоятельствах.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция официально заявили о намерении вступить в НАТО.

5 июля страны Альянса подписали Протокол о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО, что позволило начать процесс ратификации.

А 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подала заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Имеет ли НАТО свою армию?

У Североатлантического союза нет собственных вооруженных сил. Для решения вопросов военного характера используются армии стран — членов НАТО.

Как НАТО обороняется?

Оборона НАТО осуществляется на основе принципа коллективной безопасности, закрепленного в статье 5 Североатлантического договора.

В ней прописано, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса расценивается как агрессивные действия против всех его членов.

вертоліт НАТО

В таком случае НАТО будет реализовывать свое право на защиту и предоставит пострадавшим странам-членам всю помощь, которую сочтет необходимой, в частности военную.

Цель таких действий – восстановление и сохранение безопасности в Североатлантическом регионе.

Когда применяли пятую статью?

НАТО применяла статью 5 Североатлантического договора лишь один раз — после терактов 11 сентября 2001 года.

Операция началась только после подтверждения того, что атаки исходили из-за границы. 4 октября того же года Альянс принял пакет мер, направленных на поддержку Соединенных Штатов в противостоянии иностранной угрозе.

Несколько позже НАТО начал первую операцию по борьбе с терроризмом. Она продолжалась с середины октября 2001-го до середины мая 2002 года.

Как НАТО помогает Украине?

С началом полномасштабной войны на территории Украины НАТО помогает координировать запросы украинской власти и способствует обеспечению гуманитарной и нелетального помощи.

Отдельные государства – члены НАТО поставляют в Украину вооружение, боеприпасы и разные виды легкой и тяжелой военной техники, в частности, противотанковые и зенитные комплексы, гаубицы и беспилотные аппараты.

Сейчас государства — члены Альянса предоставили Украине военную технику стоимостью в миллиарды евро. Что положительно улучшило ситуацию на поле боя.

Большинство союзников НАТО обеспечивают гуманитарную помощь украинцам и предоставляют убежище миллионам украинских беженцев.

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