США ввели санкции против производителя и поставщиков иранских дронов Shahed-136 в РФ

Ноябрь, 16 в 10:55

Соединенные Штаты 15 ноября ввели санкции против физических и юридических лиц, имеющих отношение к производству или передаче РФ иранских беспилотников Shahed-136, которые она использует для атак против Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Иран поставляет россиянам “шахиды” – производители этих БПЛА попадают под санкции. Мы с самого начала говорили, что так будет, и многое для этого делали. Есть результат, – так он прокомментировал решение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

В санкционный список попал иранский исследовательский центр Shahed Aviation Industries Research Center, ответственный за разработку и производство беспилотников Shahed-136.

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А за транспортировку этих дронов – еще два юридических лица (Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC).

Кроме того, под ограничения попали российская ЧВК Вагнер и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и Qods Aviation Industries, а также два человека, которые способствовали приобретению иранских дронов — Аббаса Джума и Тигран Христофорович Срабионов.

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Фото: ГУР