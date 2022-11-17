Ноябрь, 17 в 15:59

Беларусь планирует наладить производство снарядов для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

— Власти Беларуси ищут возможность налаживания на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перехода в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов. Также выясняется возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм из импортных составляющих, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран.

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Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для их упаковки.

Ранее стало известно, что в Беларуси объявили тендер на печать 50 тыс. бланков для мобилизованных со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года.

Фото: Главное управление разведки