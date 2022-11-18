Ноябрь, 17 в 22:59

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что произошла авария и эмоции украинской стороны понятны, после того, как ракеты упали на польскую территорию и убили двух человек.

Об это он сказал в четверг днем в Пшеводове, что в Люблинском воеводстве, посетив место падения ракеты.

— Расследования на месте падения ракеты все еще ведутся и будут продолжаться. Возможно, они будут продолжаться еще несколько десятков часов, поскольку следователи все еще раскапывают останки ракеты и собирают следы на месте падения, — сказал президент Польши.

По его словам, в настоящее время также идет подготовка к церемонии захоронения жертв этого трагического события.

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— Я разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. Это очень сложная ситуация для Украины, и есть большие эмоции, есть большой стресс. Пожалуйста, помните, что в последние дни Украина подверглась чрезвычайно массированной ракетной атаке с российской стороны. Россия безжалостно запустила несколько сотен ракет по Украине, — сказал Дуда.

Он напомнил, что российские ракеты упали на украинские города, практически по всей Украине, включая западные регионы, что недалеко от границы Польши.

— Были убиты люди, обычные граждане, не украинские солдаты, а обычные мирные жители. Так что это очень сложная ситуация, — сказал польский лидер.

Он подчеркнул, что эмоции Украины и украинского политического руководства можно понять.

— Ни для кого не странно, что есть эмоции, также как и то, что есть эмоции президента. Президент также очень сильно переживает то, что происходит с его обществом, которое избрало его на этот пост и за которое он чувствует ответственность, — пояснил Анджей Дуда.

По его словам, каждая сторона хочет иметь собственные доказательства о произошедшем.

— Я сказал то, что сказал. На основании того, что мне передали наши следователи, на основании того, что мне передали представители польских служб, материалов, также документов, которые мне были представлены, — сказал Дуда.

Президент Польши пояснил, что именно на этом основании он и премьер-министр предоставили информацию “о том, каковы причины этого трагического события, которое здесь произошло”.

— По нашему мнению и мнению экспертов, безусловно, жаль, что (произошел, — Ред.) несчастный случай, абсолютно непреднамеренный, не то чтобы эта ракета была нацелена на Польшу, не то чтобы ее можно было рассматривать как нападение на Польшу, — отметил польский президент.

Лидер Польши подчеркнул, что через их госграницу идет война, и Россия выпускает сотни ракет по Украине.

— Украина защищалась, и в ходе этих действий, к сожалению, произошло то, что произошло. Никто не хотел причинить вред кому-либо в Польше, никто не хотел причинить вред кому-либо в Польше, тем более лишить кого-либо жизни, — пояснил Дуда.

Он добавил, что этот инцидент является “трагедией”, и “в каком-то смысле нашей общей трагедией”.

Анджей Дуда добавил, что, по его мнению, президент Зеленский также собирает информацию и материалы от военного командования украинской армии и украинских служб в настоящее время.

— Каждый просто реализует это по-своему. Соединенные Штаты имеют свою информацию, Польша имеет свою информацию, Украина, конечно, тоже имеет свою информацию, — отметил Анджей Дуда.

Президент Польши добавил, что доступ украинской стороны к судебному разбирательству строго регламентирован.

— Все должно происходить в соответствии с действующими правилами, с действующим законодательством. Если гости из Украины захотят увидеть деятельность следствия, можно будет показать им эту деятельность так, как ее показали мне. Но когда речь заходит об участии в процессуальной деятельности, доступе к документам, доступе к информации — это уже требует конкретных договорных оснований, конкретных оснований с точки зрения международного права и международных соглашений, — пояснил он.

Падение ракеты в Пшеводове

Напомним, 15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Впоследствии, одна из ракет упала и на территории Польши, что привело к гибели двух человек. Взрыв в польской деревне Пшеводов произошел примерно в 15:40.

Сначала в Польше заявили, что упала ракета российского производства. Впоследствии начали звучать предположения, что ракету могли выпустить украинские силы ПВО во время противодействия российской атаке. Такое предположение, в частности, озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проинформировал, что сейчас на 100% неизвестно, чья ракета упала на территории Польши. Он также заявил, что украинские специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракеты.

Ранее стало известно, что на месте падения ракеты в населенном пункте Пшеводов (Польша) уже собран ряд доказательств, демонстрирующих последовательность событий. Следователи исследуют остатки ракеты, глубину кратера, вычисляют направление прилета.

Источник: Polsat