Ноябрь, 17 в 20:45

В 2023 году могут появиться новые подозреваемые по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17.

Об этом заявила руководитель следственной группы по расследованию Дигна ван Бутзелар, комментируя решение, принятое Гаагским судом в четверг, 17 ноября.

– Мы очень довольны этим решением, особенно потому, что было так много факторов. Мы говорили, как это случилось, что это был Бук, который доставили из России, что ракета была запущена с поля недалеко от Первомайского. Мы сделали нашу работу хорошо. Я думаю, что это очень важно для родных и близких, – считает она.

По словам Бутзелар, она не считает ошибкой следствия оправдательный приговор в отношении обвиняемого Олега Пулатова.

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— Мы только что получили решение в полном объеме — это большая кипа, мы должны его обсудить и потом будем решать, для этого у нас две недели, — сказала она.

Относительно состояния расследования, Ван Бутзелар сообщила, что в настоящее время оно касается экипажа зенитно-ракетного комплекса Бук, из которого был сбит МН17.

– Мы думаем, что в начале или весной следующего года мы будем готовы об этом сказать, – добавила она.

Напомним, что сегодня суд в Гааге признал троих россиян виновными в массовом убийстве пассажиров самолета Boeing 777 рейса MH17 возле Донецка, в результате чего погибли все 298 человек на борту, преимущественно граждане Нидерландов.