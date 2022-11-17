В США заканчиваются некоторые системы вооружения, необходимые Украине для борьбы с РФ — CNN

Ноябрь, 17 в 18:27

В США заканчиваются некоторые высококлассные системы вооружения и боеприпасы, которые могли бы передать Украине для борьбы с российской агрессией.

Об этом иностранным журналистам сообщили трое американских чиновников, решивших остаться анонимными. Способность промышленной базы США удовлетворять производство запасов оружия – это один из ключевых вызовов сейчас.

– Это один из ключевых вызовов, с которыми сталкивается администрация Байдена, поскольку США продолжают присылать Украине оружие на миллиарды долларов для поддержки борьбы с Россией.

Один из чиновников сказал, что запасы некоторых систем высокой интенсивности уменьшаются после почти девяти месяцев поставок Киеву. Также существует “конечное количество” вооружения, которое США могут отправить.

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Источники сообщили, что среди систем вооружения, отвечающих требованиям Украины, есть 155-мм артиллерийские боеприпасы и ракеты для переносного ЗРК Stinger.

Они выразили озабоченность по поводу производства США дополнительных систем вооружений, включая противорадиационные ракеты HARM, ракеты класса земля-земля GMLRS и переносные противотанковые ракеты Javelin. Однако США решили увеличить производство этих и других систем.

Многочисленные официальные лица подчеркивают, что США никогда не подвергнут риску собственную боеготовность, поэтому каждая партия вооружения оценивается по ее влиянию на стратегические резервы США и дальнейшее течение войны России против Украины.