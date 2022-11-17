Венгрия возобновила сотрудничество с Ираном на фоне поставок иранских дронов в РФ
Венгрия объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном и пригласила с визитом иранского министра для проведения заседания экономических комитетов.
Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook.
— В мире много проблем, и в последние дни мы видим, как легко конфликты могут выйти из-под контроля. Путь к снижению угрозы глобальной безопасности — прекратить как можно больше конфликтов. Если Иран удастся реинтегрировать в систему международного сотрудничества, мы сможем сделать большой шаг вперед в стабилизации всей ситуации на Ближнем Востоке, — написал он.
Глава венгерского МИД сказал, что для нормализации ситуации имеет смысл начать с экономического сотрудничества с Ираном, и добавил, что в Венгрию прибыл министр экономики Ирана Сейед Эхсан Хандузи.
Стороны планируют провести заседание Объединенного экономического комитета.
Контекст
Подобный шаг от Будапешта является резонансным по той причине, что попытка наладить сотрудничество с Тегераном происходит на фоне поставок иранского вооружения в Россию для атак на украинские города и села. Более того, со стороны Европейского Союза, членом которого является Венгрия, против Ирана были введены санкции, что создает дополнительный повод для того, чтобы усомниться в шагах венгерских властей.
Кроме передачи вооружения России, против Ирана введены санкции ЕС за активность Тегерана в ядерной сфере, а также в невыполнении политического соглашения под названием Совместный всеобъемлющий план действий, которое было заключено между Ираном и группой государств, среди которых РФ, КНР, Франция, Великобритания и Германия. Целью соглашения является необходимость международного сообщества убедиться в том, что Иран не разрабатывает ядерное оружие.
Источник: Szijjártó Péter
Фото: Szijjártó Péter