Ноябрь, 17 в 7:01

Республиканская партия преодолела порог в 218 мест, необходимых для получения большинства в Палате представителей.

Президент США Джо Байден поздравил Кевина Маккарти с победой республиканцев на промежуточных выборах.

Глава Соединенных Штатов заявил, что готов работать с республиканцами в Палате представителей для достижения результата.

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В то же время, издание CNN отмечает: то, что республиканцы достигли большинства через восемь дней после дня выборов, когда дело дошло до последних округов, свидетельствует о неблагоприятных результатах партии на промежуточных выборах.

И хотя результат не столь потрясающий, как надеялись лидеры партии, большинство в Палате представителей для республиканцев, считают в CNN, все еще будет свидетельствовать о возвращении идеологии Дональда Трампа, который накануне объявил о том, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Также СМИ предполагают, что в Вашингтон вернется политика хаоса, учитывая мощное влияние бывшего президента.

Новая Палата представителей под руководством республиканцев, предполагают в CNN, усложнит ситуацию в Белом доме до конца президентского срока Джо Байдена.