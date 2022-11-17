Выборы в США: республиканцы получают большинство в Палате представителей
Республиканская партия преодолела порог в 218 мест, необходимых для получения большинства в Палате представителей.
Президент США Джо Байден поздравил Кевина Маккарти с победой республиканцев на промежуточных выборах.
Глава Соединенных Штатов заявил, что готов работать с республиканцами в Палате представителей для достижения результата.
В то же время, издание CNN отмечает: то, что республиканцы достигли большинства через восемь дней после дня выборов, когда дело дошло до последних округов, свидетельствует о неблагоприятных результатах партии на промежуточных выборах.
И хотя результат не столь потрясающий, как надеялись лидеры партии, большинство в Палате представителей для республиканцев, считают в CNN, все еще будет свидетельствовать о возвращении идеологии Дональда Трампа, который накануне объявил о том, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.
Также СМИ предполагают, что в Вашингтон вернется политика хаоса, учитывая мощное влияние бывшего президента.
Новая Палата представителей под руководством республиканцев, предполагают в CNN, усложнит ситуацию в Белом доме до конца президентского срока Джо Байдена.