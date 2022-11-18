Ноябрь, 18 в 18:12

В пятницу, 18 ноября, Банк Канады, являющийся центральным банком страны, объявил о выпуске Облигаций суверенной поддержки Украины (Ukraine Sovereignty Bond). С их помощью канадцы смогут напрямую поддерживать наше государство.

Соответствующее уведомление обнародовано на официальном сайте банка.

– С целью предоставления канадцам возможности напрямую поддержать Украину, правительство Канады объявило о выпуске Облигаций суверенной поддержки Украины, — отмечается в сообщении.

Речь идет о пятилетних облигациях на сумму $500 млн, деноминированных в канадских долларах. Они будут выпущены в конце ноября 2022 года.

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Как сообщили в Министерстве финансов Канады, облигации канадского правительства являются инструментом для привлечения средств в поддержку Украины. Сумма, равная поступлениям от выпуска облигаций, будет перечислена нашему государству через специальный счет Международного валютного фонда.

– Эти средства поддержат правительство Украины, чтобы оно продолжало работать в условиях незаконного вторжения РФ, в том числе предоставляя основные услуги украинцам, такие как выплата пенсий, закупка топлива в преддверии зимы и восстановление энергетической инфраструктуры, — уточнили в министерстве.

Канадцы смогут приобрести облигации номиналом в $100. Они фактически приобретут обычные пятилетние облигации канадского правительства с приблизительной текущей ставкой доходности в 3,3%.

Проценты по облигациям будут выплачиваться дважды в год – 24 февраля и 24 августа до погашения облигаций в 2027 году.

К примеру, канадцы, которые вложат в облигации $1000 (с доходностью 3,3%), будут получать ежегодно $16,50 в феврале и августе до 2027 года.

Срок погашения облигаций запланирован на 24 августа 2027, на День Независимости Украины. Тогда обладатели облигаций получат полную сумму первоначальных инвестиций.

На днях премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении дополнительной военной помощи Украине на сумму $500 млн.

Источник: Банк Канады, Министерство финансов Канады