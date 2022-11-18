Ноябрь, 18 в 17:58

Польша должна заменить Россию среди крупнейших экономик мира в Группе двадцати (G20).

Об этом заявил польский заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин в эфире Польского радио 24.

По его словам, Польша должна участвовать во встречах важнейших стран.

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— Я считаю, что если G20 было задумано так, что это 20 экономически и политически важнейших государств, то ситуация созрела к этому. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20-е место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно возросло благодаря помощи, оказанной Украине. Даже украинцы и украинские политики всерьез говорят, что если бы не Польша, то их давно уже не было бы, — сказал он.

По мнению польского чиновника, Россию необходимо признать террористическим государством, чтобы не было никаких сомнений относительно того, стоит ли приглашать Россию на заседание G20 или ОБСЕ.

Напомним, что накануне Верховная Рада призвала партнеров исключить Россию из состава стран Большой двадцатки (G20).

Впоследствии премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россию невозможно исключить из Группы двадцати, несмотря на то, что есть соответствующие призывы некоторых западных политиков.