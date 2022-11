Ким Чен Ын впервые показал свою дочь — это произошло во время испытаний баллистической ракеты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь. На обнародованных снимках он с ребенком на полигоне осматривает самую большую баллистическую ракету в стране перед запуском.

Dictator Kim Jong-un showed his daughter for the first time. pic.twitter.com/9OuWkU4SDw

Информационное агентство KCNA сообщило, что в пятницу КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17.

Но самым большим сюрпризом стало появление дочери Ына, существование которой никогда раньше публично не подтверждалось. Ее имени агентство не называет.

So, Kim Jong-un just decided to reveal his daughter for the first time publicly at an ICBM launch??? pic.twitter.com/tiE8gWixAJ

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) November 18, 2022