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Ким Чен Ын впервые показал свою дочь — это произошло во время испытаний баллистической ракеты

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кім Чен Ин з донькою
Фото: Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь. На обнародованных снимках он с ребенком на полигоне осматривает самую большую баллистическую ракету в стране перед запуском.

Информационное агентство KCNA сообщило, что в пятницу КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17.

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Но самым большим сюрпризом стало появление дочери Ына, существование которой никогда раньше публично не подтверждалось. Ее имени агентство не называет.

Считается, что у лидера КНДР есть трое детей: две девочки и мальчик. Некоторые предполагали, что одного из детей  можно было увидеть на кадрах отмечания национального праздника в сентябре.

В 2013 году звезда американского баскетбола Деннис Родман сказал, что у Ына родился ребенок по имени Джу Аэ. После поездки в Северную Корею Родман рассказал в комментарии The Guardian, что провел время с его семьей, а также держал ребенка на руках.

Эксперт по КНДР в Центре Стимсона в Вашингтоне Майкл Мэдден предполагает, что Джу Аэ примерно 12-13 лет, что означает, что примерно через четыре-пять лет она будет готовиться к поступлению в университет или военной службе.

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Северная Корея никогда не объявляла, кто будет преемником Ким Чен Ина, если он станет недееспособным. Из-за недостаточной информации о его детях аналитики предполагают, что его сестра и лоялисты могут сформировать регентство, пока преемник не достигнет необходимого возраста, чтобы вступить в должность.

Северная Корея 18 ноября произвела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-17. По данным KCNA, ракета Hwasongpho-17 поднялась на максимальную высоту 6 040,9 км и пролетела расстояние 999,2 км за 4 135 секунд, после чего упала вблизи японского острова Хоккайдо.

Источник: The Guardian
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